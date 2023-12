La presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada de todos sus ministros de Estado, dio hoy un balance de su gestión en el 2023. Desde Palacio de Gobierno, indicó que recibió un país con una de sus peores crisis.

“Hace poco más de un año, en el momento en que nuestra patria enfrentaba una de sus peores crisis, convoqué a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos para superar ese difícil trance”, manifestó.

Añadió que recibió al Perú “al borde del abismo, alcanzado por la ineficiencia y la corrupción. Un país enfrentado y polarizado”, en referencia a los líos judiciales y políticos del expresidente Pedro Castillo, hoy recluido en la Diroes, quien intentó un golpe de Estado para evitar ser vacado en el Congreso, lo que finalmente se produjo.

Según Boluarte, su administración gubernamental “ha logrado la estabilidad democrática que tanto necesitamos en el país”.

RESPONDE POR PROTESTAS

Ante las preguntas de los medios de comunicación, la mandataria recordó que le pidió perdón a las familias de los fallecidos durante las protestas contra su Gobierno, al poco tiempo de asumir la máxima magistratura del país.

“Le dimos presupuesto adicional a la Fiscalía para que pueda investigarse de manera célere aquellos fallecimientos que han dolido a la patria y nos duele a nosotros. Esperemos que el nuevo fiscal que ha asumido el cargo hace unos días pueda investigar, de manera célere, para que todos sepamos la verdad. Queremos saber la verdad”, contestó.

Sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la liberación de Alberto Fujimori, a pesar de los pronunciamientos en contra de la Corte IDH, Boluarte respondió que acataron la resolución del TC, y que, hasta el momento, no se resuelve una medida cautelar planteada por las familias afectadas luego del indulto, otorgado en 2017, por lo que exhortó al organismo supranacional a ser “más célere en su tratamiento”.

“Ellos han tenido 16 sesiones, deliberando esta solicitud, y no han concluido en absolutamente nada. Entonces, hay que decirles que sean céleres en su tratamiento para que nosotros, dentro del país, podamos escuchar a las conclusiones que ellos llegan. Mientras ellos no concluyan, a nosotros, como Ejecutivo, nos corresponde cumplir nuestras normas internas. No tenemos ninguna motivación para salirnos de la Corte IDH”, concluyó.

