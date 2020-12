La presidencia del Congreso, a cargo de Mirtha Vásquez, emitió este lunes un comunicado en el cual descarta que el Legislativo haya tenido responsabilidad en el retraso en el proceso de adquisición de vacunas contra la COVID-19, tal como lo afirmó más temprano el expresidente Martín Vizcarra, quien postula al Parlamento por Somos Perú.

En el documento publicado por la cuenta institucional del Congreso en Twitter, se solicita a los candidatos a no “utilizar las necesidades y expectativas de salud de la ciudadanía con fines electorales” y lamenta que se produzcan “afirmaciones” que “no se ajustan a la verdad” respecto a las atribuciones de los poderes del Estado para el manejo de “la política general del Gobierno en materia de salud”.

“Lamentamos que se realicen afirmaciones que no se ajustan a la verdad y que pretenden atribuir responsabilidades que no corresponden al Congreso de la República. En ese sentido, instamos a los candidatos a no utilizar las necesidades y expectativas de salud de la ciudadanía con fines electorales”, se lee en el comunicado.

“De acuerdo con al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la política general del Gobierno en materia de salud es de competencia exclusiva del presidente de la República”, añade.

El comunicado también precisa que el Ejecutivo no requería de la aprobación de la Ley N° 31091 que busca garantizar el acceso libre y voluntario a las vacunas preventivas contra el COVID-19 para adquirir o negociar la compra de dichos fármacos.

Este lunes, Martín Vizcarra indicó que el Ejecutivo había pedido al Parlamento desde setiembre que se emita una ley que permita comprar las vacunas contra el COVID-19 con un registro sanitario temporal, pero que este poder del Estado recién terminó de aprobar dicha norma el 18 de diciembre, lo que supuestamente retrasó su adquisición.

“Nadie va a comprar medicamentos sin registro sanitario. Se dan por 5 años tras un proceso largo y engorroso. Así fue la justificación, dado que hay pandemia mundial que ha sido definida por la OMS y tomando en cuenta el avance de la fase 3 en diversos laboratorio de reconocido prestigio mundial, dese un registro sanitario temporal por un año para la vacuna. Eso se pedía el 25 de setiembre para hacer las adquisiciones”, aseguró el exmandatario durante su presentación como candidato al Congreso por Somos Perú.

