Presentan proyecto de ley para que los terroristas no reciban ningún beneficio penitenciario

La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para que los terroristas no reciban ningún beneficio penitenciario.

"No podemos permitir que se premie a los terroristas. Estos criminales asesinaron a peruanos inocentes, destruyeron familias y casi arruinan nuestra economía. Junto a mi colega Norma Yarrow, hemos presentado un proyecto de ley para que no reciban ningún beneficio penitenciario. Estos criminales no merecen perdón ni olvido. ¡El mensaje contra el terrorismo tiene que ser contundente!", señaló la congresista Patricia Chirinos, coautora de la iniciativa.

El referido proyecto legislativo propone modificar el artículo 22 de la actual ley, titulado ´Responsabilidad restringida por la edad', e incluir este nuevo texto: "Los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Se exceptúan de este beneficio los sentenciados por el delito de terrorismo".

Imagen

"La exclusión de los terroristas de los beneficios contemplados en el artículo 22 del Código Penal es esencial para preservar la seguridad nacional y el orden democrático en el Perú", indica el texto del proyecto.

Como se recuerda, la reciente aprobación de la Ley N.° 32181 por el Legislativo trajo consigo un intenso debate sobre sus implicancias. Esto, porque esa normativa permite que los condenados mayores de 80 años puedan solicitar el cumplimiento de sus penas fuera de la prisión, bajo modalidades como el arresto domiciliario o la libertad con restricciones, siempre que un juez lo autorice.

El cambio, que modifica el artículo 22 del Código Penal peruano, incluyó criterios humanitarios en la ejecución de las penas, citando la avanzada edad como fundamento principal, es decir, los 80 años.

Sin embargo, esa disposición podría extenderse a personas condenadas por delitos graves como terrorismo, violación, narcotráfico e incluso a quienes cumplen cadena perpetua.

