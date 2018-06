Tras la sesión del Consejo de Ministros, el premier César Villanueva no pudo evitar responder a las interrogantes sobre un distanciamiento entre él y el presidente Martín Vizcarra y la bancada de Peruanos por el Kambio .

En ese contexto, el primer ministro se refirió también a las declaraciones que dio a Perú21 , días atrás, el congresista Guido Lombardi , quien señaló que "más de un congresista (de Peruanos por el Kambio) ha hecho llamadas de carácter oficial y formal a la Presidencia del Consejo de Ministros y no ha habido ni siquiera la cortesía de responderlas".

"Aparentemente, el Gobierno siente que no necesita contar con la bancada de Peruanos por el Kambio , y es una decisión de ellos, no nuestra", agregó.

En respuesta, Villanueva , un tanto incómodo, replicó: "Yo también he llamado a ellos y no los he encontrado, pero no he dicho: 'no me quieren recibir'. No hay de nuestra parte, del presidente, del gabinete, conflicto con ellos (los congresistas); de ninguna manera. Quizás habrá que tener más reuniones cuando salgamos de todas estas emergencias", anotó.

En conferencia de prensa, el jefe del gabinete trató de minimizar las diferencias con un sector de la bancada oficialista y, en esa línea, confirmó la reunión del mandatario con el grupo de provincianos pero descartó que esta haya sido un encuentro "secreto" como, dijo, informó "una voz probablemente desinformada".

Villanueva insistió en que "no hay nada que recomponer" en la relación entre el Ejecutivo y el bloque parlamentario. "Quizás reforzar que es distinto. Se recompone cuando algo está descompuesto; en esta relacion del Ejecutivo con la bancada lo que falta, quizá, es más coordinación pero no hay nada ahí, rompimiento de relaciones, por lo menos de nuestra parte", asintió.