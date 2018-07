Premier Villanueva confirma que empresario Camayo ingresó a Palacio de Gobierno

En uno de los audios difundidos en medio del escándalo de corrupción que envuelve a consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y magistrados del Poder Judicial surge en reiteradas ocasiones el nombre de Antonio Camayo Valverde, gerente general de IZA Motors.

Al empresario, por ejemplo, se le escucha jactarse de su ingreso a Palacio de Gobierno e, incluso, hablar de una posible reunión con "Martín".

En respuesta a esta información, el premier César Villanueva deslindó tajantemente cualquier relación con Camayo que no haya sido, dijo, una reunión "transparente" en la que participó el empresario como parte de una delegación de la Sociedad Nacional de Industrias.

Según el jefe del gabinete, dicha reunión se realizó a solicitud del presidente de ese gremio empresario Ricardo Márquez Flores.

“Vino en esa comisión. Fue una reunión protocolar, solicitada por el presidente (Ricardo) Márquez para explicar su plan para reflotar la pequeña y mediana industria en el país y ver qué coincidencias podría haber con la política nacional que seguimos de alentar la inversión privada en todo el país”, precisó Villanueva.



Sobre ese tema se pronunció también el presidente Martín Vizcarra quien refirió que no conoce a Camayo y tampoco al juez César Hinostroz a . “A Palacio de Gobierno, en el transcurso de este año, hemos visto los registros, y ni una sola vez ha ingresado Camayo. No me he reunido con él, ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio. No los conozco”, subrayó.