Apenas instalada la Comisión de reforma del sistema de justicia , algunos de sus miembros ya son objeto de cuestionamientos. En entrevista con Perú21 , el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , sin embargo, defiende su idoneidad y niega que haya una predominante presencia ‘caviar’ en el grupo que lidera Allan Wagner Tizón .



¿Qué debe esperar la ciudadanía de esta comisión de reforma?

Hay urgencia de encontrar un camino que le devuelva la confianza al país en varias cosas, pero principalmente en una justicia que llegue a todos por igual y que no se venda. Tenemos mucha fe de que lo vamos a lograr con el apoyo de estos especialistas, gente proba éticamente, y también con el del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público . (…) Cuidamos seleccionar gente con experiencia para no empezar de cero sino trabajar sobre lo que se ha adelantado antes con el Ceriajus y otros aspectos. Queremos rescatar lo positivo, actualizarlo y presentarlo el 28 de julio al país.

¿Doce días serán tiempo suficiente?

Es muy poco tiempo para pensar en una reforma total pero es buen tiempo para definir claramente las líneas de lo que consistirá esta reforma. No es que el 28 de julio se vaya a presentar la reforma total, sería ilógico. Lo que van a hacer estos especialistas es presentar los lineamientos de lo que va a alcanzar esta reforma y, probablemente, en el transcurso de lo que ellos trabajan, ejecutaremos medidas muy concretas con decisión política del Ejecutivo a partir de la firme decisión del presidente Martín Vizcarra.

¿Las propuestas se traducirán en iniciativas legislativas?

Probablemente se presenten algunas cosas concretas pero todavía no queremos definir hasta que ellos avancen bien en su trabajo. Queremos darles total libertad, independencia y tranquilidad para que puedan concentrarse en un trabajo muy serio. Nosotros nos sentimos muy halagados de que ellos hayan aceptado este encargo en un momento difícil por la presión, por los problemas, pero eso nos alienta mucho y debe alentar a los peruanos porque todavía somos muchos los que tenemos fe en que este país encuentre el rumbo correcto pero con serenidad.



Algunos sectores advierten una predominante presencia ‘caviar’ en la comisión.

(Ríe) En un momento difícil como este hay mucha gente que no acepta el reto, mucha gente ha perdido la fe en el país. No voy a decir nombres pero hay gente de mucho valor y experiencia que ya no tiene optimismo en que una reforma del sistema de justicia se pueda realizar porque hace años no se ha podido hacer. Probablemente ha faltado algo y ha sido la voluntad política de sacarla adelante porque en esta situación hay grupos de poder políticos, ideológicos, económicos etc. que no quieren que las reformas avancen. ¿Caviar? No sé de dónde sale eso porque Delia Revoredo es una gran mujer, muy alejada del caviarismo, y Allan Wagner, nadie puede tener duda de su independencia de criterio.

Vea también Uno por uno: Conoce a los integrantes de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial

Allan Wagner es diplomático y hay quienes se preguntan qué puede saber él de reforma del sistema de justicia…

Mucho, porque él no es jurista de base sino un diplomático sólido. ¿Por qué lo necesitamos? Porque tiene la capacidad de buscar consenso y esta reforma justamente es para abrirse paso entre la duda y el escepticismo. Se necesita gente que ayude a acercar partes de los que pueden creer un poquito, de los que no creen, de los que creemos en las instituciones; para eso tiene que buscarse consenso y un diplomático como Wagner es lo ideal. Recuerden el papel gigante que ha jugado en la democracia, particularmente hubo un momento difícil con La Haya. Entonces, nosotros elegimos una comisión viendo todo eso, ese es su valor y otra cosa es que no va a tener ninguna interferencia del gobierno porque lo que queremos es que el país tenga, por primera vez, una herramienta de transformación que es esta reforma. Nosotros no hemos perdido la fe ni el timón del gobierno pero tiene que haber (colaboración) de todas las partes, incluida la prensa, para ayudarnos a encaminar esta situación.

También se cuestiona la participación en la comisión de Hugo Sivina a quien se ve departiendo en una foto con Vladimiro Montesinos.

Acuérdese que el doctor Sivina ha sido miembro de la Corte Suprema pero, además, ha sido miembro del Ceriajus en los momentos difíciles donde han estado Fujimori y Montesinos. ¿Quién no habría accedido en una situación casual en este tipo de cosas? No lo sé, no he visto ni la foto, pero no tengo ni una pizca de duda de la integridad moral y ética del doctor Sivina.