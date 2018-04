Premier Villanueva aclara visita de Óscar Medelius a Palacio de Gobierno

Antes de iniciar la conferencia de prensa del consejo de ministros, el primer ministro César Villanueva decidió aclarar la visita que realizó, el pasado 9 de abril, a Palacio de Gobierno el ex congresista fujimorista Óscar Medelius, condenado a ocho años por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para organizar la falsificación de firmas de la agrupación fujimorista Perú 2000, para asistir a una reunión que tuvo la presencia del presidente Martín Vizcarra.

El primer ministro precisó que el mandatario recibió al inversor chino Lin-Yun Yo y al empresario Francisco Lora Morgan, quienes estuvieron acompañados, en calidad de abogado, por Medelius.

En ese sentido, Villanueva señaló que la reunión duró 15 minutos y que el único que tuvo el uso de la palabra fue Yun Yo para dar "ideas de inversión". Agregó que el presidente solo escuchó y no se llegó a ningún de acuerdo.

"( Vizcarra) no tuvo un intercambio de palabras con el resto, no hay nada aquí de qué sospechar o dudar”, subrayó el jefe del gabinete ministerial. Además, indicó que el jefe de Estado a "no participó, no autorizó, ni tuvo conocimiento" del ingreso de Medelius el 19 de julio del 2017, cuando fue recibido por un trabajador del despacho de la primera vicepresidencia.

“Este gobierno es absolutamente transparente. El presidente Vizcarra ha tenido diversas reuniones con empresarios, políticos y personalidades, todas totalmente transparentes, no a puertas cerras ni con cosas que ocultar. Este gobierno no tienen alianzas con la corruptela, no tiene alianzas escondidas”, remarcó Villanueva.

Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Óscar Medelius ingresó por la puerta de Desamparados a las 4:39 de la tarde y salió a las 6:00 p.m.