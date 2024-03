A pocas horas de que se haya conocido el pedido de la jefa de Estado Dina Boluarte de que la Fiscalía adelante la fecha de su declaración por el caso Rolex, el premier Gustavo Adrianzén dijo que la presidenta, después de que brinde sus descargos en el Ministerio Público, lo hará con los medios de prensa.

“Ustedes han visto en los medios de prensa, como se ha filtrado una fotografías que corresponden a las actas que se levantaron la noche de ayer aquí en Palacio. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que esas fotografías, que están en las actas, que tenía el Ministerio Público, ayer, salgan hoy en la prensa. Cuando estamos hablando de un proceso que debe tener reserva; esas filtraciones no hacen sino ratificar lo que he venido diciendo en esos tuits. Estamos frente a un proceso de mediatización de un proceso de investigación en sede fiscal, que no hace sino reflejar una politización, que es absolutamente indebida, dentro de lo que vendría ser una cauce normal de una investigación”, señaló.

“Estoy en la condición de poder afirmar —añadió— que la señora presidenta ha solicitado, a través de su abogado, que dicha declaración en sede fiscal se adelante”.

Señaló además que la jefa de Estado después de rendir su manifestación en la Fiscalía, lo hará con los medios de prensa.

“Primero tiene que ir a la Fiscalía, y luego de dar su declaración ahí, podrá declarar ante los medios de prensa”, señaló.

En otro momento, criticó como un exceso el allanamiento de la casa de la jefa de Estado, la noche del viernes último, porque —anotó— en el interior de la vivienda le dijeron a la Policía que no habrían la puerta porque estaba en camino el abogado.

Sin embargo, los policías de la Diviac ni la Fiscalía hicieron caso, y con una comba abrieron la puerta a la fuerza.



“Si es un proceso reservado, exigimos que se mantenga esa reserva”, concluyó.

