El Gobierno, y en concreto la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) siguen destruyendo al Estado. Esta vez, las víctimas fueron la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Con la anuencia del premier, se les pidió la renuncia a las cabezas de dichos organismos.

Estamos hablando de Roxana del Águila Tuesta, superintendenta de Migraciones, y de Amalia Moreno, directora de la ARCC. Ambas autoridades fueron invitadas por la PCM a dejar sus cargos, pese a que hasta la fecha habían demostrado buenos resultados en sus gestiones.

El caso de Roxana del Águila es el más llamativo, puesto que, días antes de ser despedida, ella y su equipo recibieron el Premio Nacional a la Calidad 2021 y la Medalla Líder en Calidad Categoría Oro, el máximo reconocimiento otorgado por el Comité de Gestión de la Calidad. Gracias a este galardón, Migraciones se viene preparando para postular al Premio Iberoamericano de la Calidad, un concurso de importancia internacional.

La exsuperintendenta aseguró que fue el propio premier, Guido Bellido, quien le puso condiciones para que mantuviera su puesto. “Me dijo que me quedara en el puesto si se cambiaban los cargos de confianza, pero yo le dije que no, era imposible porque son cargos técnicos. Además, los elijo yo; esa fue la causa por la que ya no quiso mantenerme en el cargo. Primero me había solicitado que me quede, pero si me quedaba con este tipo de condiciones, no era posible seguir, no hemos nacido para ser títeres”, dijo a Perú21.

Por otro lado, Amalia Moreno recibió la noticia por llamada telefónica. No fue el primer ministro quien le informó la decisión, sino un “asesor” llamado Carlos Zavala Polanco, quien es el titular de la Secretaría Administrativa de la PCM. Como dato, se reunió con Julián Palacín mucho antes de que sea designado presidente de Indecopi.

Según señalaron fuentes allegadas a Moreno, “sí, le pidieron la renuncia por teléfono; fue un asesor de PCM, ella está tranquila está esperando la notificación formal; si es así, presentará su renuncia”. Y es que la jefa de la ARCC hasta el momento no ha dejado el cargo y comentó que esperará tener una conversación con Bellido para que este le exponga las razones de la decisión para finalmente firmar su renuncia.

A los funcionarios de la ARCC les preocupa que, con este cambio, el nivel de avance de las distintas obras que vienen realizando se detengan o retrasen, sobre todo las que corresponden a la reconstrucción de Piura por los estragos del fenómeno de El Niño en 2017. Además, aseguraron que en la gestión de Moreno (desde noviembre de 2019) han avanzado tres veces más las obras que años anteriores, pese a la pandemia.

No quieren que se vaya

El alcalde de la provincia de Morropón en Piura, Nelson Mio Reyes, y los burgomaestres de los 10 distritos que conforman esa provincia, presentaron un documento en el que manifiestan “su total desacuerdo con el pedido de renuncia exigido por el premier a Amalia Moreno”. Señalan que la salida de Moreno pone en “inminente” peligro el proceso de reconstrucción del país.

El oficio finaliza con un mensaje directo para Bellido, a quien le solicitan “que el gobierno central respete el trabajo de Amalia Moreno y que continúe en el cargo de directora de la ARCC”.

¿Sabía qué?

Roxana del Águila Tuesta ya fue reemplazada en el cargo de superintendenta por Martha Cecilia Silvestre Casas.

Amalia Moreno ha solicitado una reunión con Guido Bellido; se desconoce si el premier ya le concedió esta petición.

