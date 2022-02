“Vengo a decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría”. A lo largo de medida hora, el recién estrenado jefe de gabinete, Héctor Valer, intentó desvirtuar las denuncias por violencia familiar que pesan en su contra y que fueron presentadas por su propia esposa e hija en 2016 ante la Comisaría de San Borja, lo que motivó que el caso llegue al Poder Judicial.

En un enredado pronunciamiento en los exteriores de la PCM, Valer se escudó de su historial violento en argucias legales al indicar que no fue notificado de la resolución del 9° Juzgado de Familia, emitida en febrero de 2017, y en donde se admitió la denuncia en su contra y se dictó medidas de protección a favor de su esposa “por violencia física”.

Aseguró que dentro del expediente no se recogió la declaración de su cónyuge, fallecida hace unos meses, ni de su hija. Además, citó un error material en una parte de la resolución en donde se menciona otros nombres que no forman parte del caso.

A buena cuenta, para el jefe del gabinete, simplemente “esta resolución es nula”, “falsa” y que se “fraguó” documentación, por lo que adelantó que sus abogados “tomarán acciones contra los que resulten responsables, incluida la jueza”.

“Si ustedes encontraran prueba alguna fehaciente, judicialmente sentenciado, yo renuncio en el acto. Pero no se puede manchar de ninguna manera la honra y la dignidad de una persona”, dijo Valer.

Pero todo ello no significa que la agresión física no se dio, pues esta fue reportada en persona por su hija y su esposa ante la dependencia de San Borja al día siguiente de producirse, como consta en las denuncias policiales.

Fue en esta sede donde ellas aseguraron haber sido agredidas por Valer, con empujones, bofetadas y hasta patadas y puñetes en el rostro. De hecho, es luego de remitirse estas denuncias al Poder Judicial que el juzgado dispuso las medidas de protección, prohibiéndole al hoy premier repetir conducta violenta o de acoso.

En el documento, al que accedió Perú21, se cita incluso el certificado médico legal practicado a su esposa, “del cual fluye que existen indicadores de maltrato corporal”. Para el juzgado, había “indicios suficientes” para dictar medidas de protección. En el caso de su hija, todo parece indicar que no hubo respuesta del Instituto de Medicina Legal.

Valer dijo que en el caso de su hija “hay una media verdad”, al reconocer que sí le “llamó la atención”, “no una sino varias veces”. No entró en detalles sobre la forma. Solo refirió que fue “por su proceder” frente a su madre y hacia él, y que “era una muchacha en pleno estudio de medicina”. Su hija, cuando lo denunció, tenía 29 años.

“Esas llamadas de atención de los padres creo que han servido algo para que hoy en día mi hija (…) sea médico cirujano”, dijo a modo de excusa. Acudió a la conferencia de prensa —donde solo se aceptaron preguntas de unos cuantos medios— con publicaciones del Facebook de su hija en que señala que lo ama para intentar desbaratar la denuncia que ella misma interpuso.

El premier también puso sobre la mesa la posibilidad de cerrar el Parlamento al señalar que si le niegan la confianza, “habrán perdido la primera bala de plata”.

Y se ofreció a pasar una prueba psicológica públicamente. Pero Valer también ataca a mujeres desde sus redes sociales. Su Facebook está plagado de publicaciones sexistas y ofensivas hacia mujeres políticas, como Mercedes Araoz, Luz Salgado, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. Sobre esta última incluso publicó un montaje.

También se conocieron denuncias de similar calibre contra el ministro de Defensa, José Gavidia, y del ratificado titular del MTC, Juan Silva. Al primero su esposa lo denunció por violencia familiar en setiembre de 2021 en la Comisaría de San Borja, informó Latina.

En el caso del ministro Silva, fue su conviviente quien lo denunció en marzo de 2011 por agredirla físicamente cuando ella le increpó una presunta infidelidad, de acuerdo con el parte policial.

TENGA EN CUENTA

“Sería muy lamentable que una persona que haya incurrido en un acto de violencia familiar termine liderando toda la parte ejecutiva y de gestión del país, no es un funcionario ejemplo”, remarcó la abogada penalista Romy Chang a Perú21TV.

El tema ausente en la conferencia de ayer de Valer fue la investigación fiscal por corrupción que se le sigue en Ucayali y que está vigente.

