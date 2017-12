Mercedes Aráoz: "PPK me ha ratificado su confianza"

Actualización

​La premier Mercedes Aráoz anunció hoy que el presidente Pedro Pablo Kuczynski la ratificó en el cargo y reiteró que no mintió cuando señaló, el pasado 21 de diciembre, aseguró que no estaba en agenda de su gestión el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori.

"El presidente me ha ratificado su confianza (...) Seguiré trabajando como hace tres meses, cuando acepté el desafío de ser presidenta del Consejo de Ministros", sostuvo en conferencia de prensa.

Aráoz aseguró que pese a su silencio tras el indulto a Fujimori ha seguido trabajando y aclaró que el otorgamiento de una gracia presidencial no estaba en la agenda de su gestión. Apuntó que no hubo algún pacto con un sector del fujimorismo a cambio de evitar la vacancia presidencial de Kuczynski.

"Soy una persona íntegra y he seguido una línea de trabajo enfocada en una agenda, ni yo ni ningún miembro de mi gabinete ni de la bancada oficialista participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario durante la moción de vacancia", sostuvo.

Respecto a este hecho, la primera ministra reconoció que existe una división en el país y garantizó que la gestión de Kuczynski recibirá a los familiares de las víctimas que dejó como saldo el enfrentamiento entre el Estado y los terroristas durante el régimen fujimorista (1990-2000).

"Corresponde acompañar al presidente en la reconciliación nacional, en los años 90, en la lucha contra el terrorismo, todos perdimos, presenciamos una sociedad dividida, pero tenemos una voluntad de diálogo permanente no solo con el Legislativo y sino con toda la sociedad", dijo.

En esa línea expresó que el Ejecutivo ha aprobado un decreto supremo para otorgar la reparación civil, tanto individuales como colectivas, y que para ello se tiene un presupuesto que asciende a S/33 millones.

"Queremos tener presente que la sociedad en su conjunto debe sentirse satisfecha y reconciliada para cerrar heridas; hoy aprobamos el plan nacional pro derechos humanos que justamente vigila a que nosotros estemos atentos a la población más vulnerable de nuestro país", agregó.

Mercedes Aráoz indicó que el gobierno insistirá en reunirse con los familiares de las víctimas, luego de recordar que el presidente se había comprometido a hacerlo. "Nuestras puertas están abiertas para una total reconciliación de nuestro país", declaró.

Nota original

La premier Mercedes Aráoz emitirá un pronunciamiento al país esta tarde, luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski juramentara a Vicente Romero como nuevo ministro del Interior.

Aráoz y los demás ministros de Estado reaparecieron hoy públicamente en la ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno. Lo hicieron días después de que Kuczynski concediera el indulto humanitario al ex gobernante Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes contra los derechos humanos.

El 21 de diciembre, el mismo día en que se decidía la vacancia del jefe de Estado, la primera ministra aseguró que no se estaba negociando un indulto. Sin embargo, luego de que Kuczynski se salvara de ser destituido, le otorgó la gracia a Fujimori.

Tras esta decisión, distintos miembros del oficialismo comunicaron su alejamiento del Ejecutivo. Salvador del Solar anunció hoy su renuncia al Ministerio de Cultura, mientras que los legisladores Alberto de Belaunde, Gino Costa y Vicente Zeballos hicieron lo propio.

Romero reemplaza en el cargo a Carlos Basombrío, quien decidió dar un paso al costado luego de que la empresa Odebrecht informara a la comisión Lava Jato del Congreso que contrató a la empresa unipersonal de Kuczynski mientras este fue titular de Economía, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).