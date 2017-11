Premier Mercedes Aráoz exige respeto a la figura presidencial

En ausencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , fue la jefa del gabinete Mercedes Aráoz quien fijó la postura del Ejecutivo respecto al informe de la Comisión de Constitución del Congreso que, en la víspera, determinó que el mandatario está obligado a comparecer ante las comisiones investigadoras del Parlamento.

En el marco de la conferencia que ofreció al término del Consejo de Ministros, Aráoz reiteró la disposición de Kuczynski a colaborar y atender los requerimientos de la comisión Lava Jato, pero reclamando, al mismo tiempo, respeto a la figura presidencial.

“Se plantea la posibilidad de que pueda ser por escrito y eso no le quita ni la majestad al Congreso ni cambian los equilibrios de poderes. Creo que el trabajo tiene que ser colaborativo con respecto a la lucha contra la corrupción. No hay nada que ocultar sino que hay ciertos respetos y valores que le damos a la figura presidencial”, subrayó.

La presidenta del Consejo de Ministros insistió en que el jefe de Estado tiene “buen ánimo de responder todas las preguntas”, pero “por escrito”. Cuando se le consultó sobre las especulaciones de un supuesto propósito de Fuerza Popular de impulsar la vacancia presidencial, empero, prefirió no opinar.

“No quiero hacer elucubraciones sobre lo que está pensando (Fuerza Popular). Lo que yo veo son resultados y ahí veo que hay otros mecanismos para que el presidente responda”, manifestó.

Con distintos tonos y matices, la posición de la primera ministra fue apoyada por legisladores de Peruanos por el Kambio. Todos, sin excepción, respaldaron la negativa del mandatario a recibir a los integrantes de la comisión Lava Jato en Palacio de Gobierno.

Críticas al fujimorismo

El vocero oficialista Juan Sheput se anticipó a los acuerdos de la comisión Lava Jato y opinó que una eventual insistencia en entrevistarlo personalmente “no tiene ni pies ni cabeza”.

Rechazó, además, las advertencias de una eventual denuncia constitucional contra Kuczynski por esta negativa, y sostuvo que si bien los fujimoristas “pueden tener el ánimo de hacerlo, no tienen ni los votos, ni el prestigio, ni el apoyo de la opinión pública”.

“Las circunstancias que llevaron al autogolpe estuvieron acompañadas de un apoyo masivo de la opinión pública. Hoy no se dan esas condiciones; el fujimorismo va en línea recta hacia su propia autodestrucción”, puntualizó.

Por su parte, el secretario general del partido gobiernista, Salvador Heresi, ratificó la disposición del presidente a colaborar.

No obstante, advirtió también que hay un “uso y abuso de una mayoría prepotente que no le da ninguna garantía al jefe de Estado” y, en consecuencia, “no estamos dispuestos a que se le exponga a majaderías y vejaciones de congresistas que no se saben comportar”.

"Están nerviosos"

Desde Fuerza Popular, en tanto, Karina Beteta –integrante del grupo Lava Jato– insistió en que el presidente “no está exento de ser investigado”.

“Hay un gran porcentaje de la población que quiere que el presidente reciba a la comisión Lava Jato y declare sobre su participación en hechos de corrupción. Los colegas de Peruanos por el Kambio están nerviosos, desesperados y por eso salen a proteger a su presidente”, comentó.

No obstante, explicó que la decisión sobre una posible nueva invitación será decidida por el pleno del grupo de trabajo (ver recuadro).

La presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, a su turno, desmintió que haya una pretensión de Fuerza Popular de promover la vacancia presidencial y dijo que quienes han puesto sobre el tapete esa posibilidad son los propios legisladores oficialistas. Refirió que una eventual acusación constitucional solo procederá a partir del 29 de julio de 2021.

“Tenemos claro que el presidente debe terminar su mandato”, puntualizó.

Evaluarán citación el lunes 13

Comisión Lava Jato debatirá alcances de informe elaborado por la comisión de constitución.

En declaraciones a Perú21, la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, confirmó que ese grupo de trabajo analizará, el próximo lunes 13, el informe de la Comisión de Constitución y, a partir de ahí, definirá las acciones a tomar respecto al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

La legisladora de Fuerza Popular no quiso adelantar opinión sobre el tema. Escuetamente afirmó que se allanará a la decisión del grupo de trabajo que preside.

Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la comisión, por su parte, opinó que dado que el jefe de Estado “no quiere colaborar”, no debería citársele nuevamente “porque ya sabemos que no quiere declarar”. Esa misma postura expresó el vicepresidente la comisión, Jorge Castro (Frente Amplio), quien anotó que, dada la reticencia de Kuczynski a recibir a la delegación parlamentaria, esta debería continuar con sus investigaciones y dejar constancia de la postura presidencial en su informe final.

“Para nosotros es necesaria una conversación personal, no de terceros, ni por medio de cartitas. Sin embargo, en mi caso, este tema ya está agotado. Nos estamos desprestigiando tanto el Congreso como el Ejecutivo, no deberíamos insistir más”, aseveró.

García Belaunde, en tanto, comentó que el informe de Constitución “interpreta lo que ya sabemos, que el presidente tiene que colaborar, pero nadie lo puede obligar a eso”, subrayó.

Sabía que

- “El presidente de la República sí tiene la obligación constitucional de comparecer ante una comisión investigadora del Congreso para prestar su declaración testimonial por hechos ocurridos antes de asumir el cargo; en las condiciones que se precise”, concluyó la Comisión de Constitución.



- El informe señala que si no comparece, podría ser objeto de una acusación constitucional al concluir el mandato.