La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que el exministro del Interior Cluber Aliaga “jamás” le manifestó su discrepancia con las medidas que el Gobierno tomó con respecto a la Policía Nacional del Perú antes de jurar al cargo, y que recién le comentó sobre sus objeciones el último sábado.

Consideró un error haber propuesto a Aliaga y lamentó que haya aceptado el cargo pese a su postura contraria a las disposiciones del Ejecutivo.

“Hemos conversado plenamente y jamás antes de juramentar como ministro me dijo que tenía alguna objeción en torno a las medidas que se habían adoptado, porque, además, han sido un conjunto de medidas. Era de conocimiento público y jamás me manifestó su disconformidad”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

La primera ministra dijo que el sábado se reunió con el entonces ministro por más de una hora y media y que, pese a que le dio objeciones a los cambios policiales, Aliaga le dijo que se debía pasar la página.

“El sábado me solicitó una reunión y fue ahí en que me planteó su punto de vista. Me reuní con él por más de hora y media o dos horas y le expliqué cuál era la base de las decisiones que se habían adoptado y yo salía de esa reunión la verdad tranquila porque me dijo ‘bueno pasamos la página y seguimos para adelante’”, manifestó.

“Creo que el señor (Cluber Aliaga) no debió de aceptar el cargo. Todos tenemos derecho a tener un punto de vista, pero estamos en un Gobierno de transición. El señor Aliaga considera que debe revertirse todo pero eso nos lo ha manifestado después de que ya era ministro [...] Yo tengo una responsabilidad muy grande y asumo la responsabilidad de haber propuesto a una persona que no me dijo que estaba en contra de las políticas del ggobierno”, añadió.

La jefa del gabinete ministerial indicó, asimismo, que el ya exministro tampoco le indicó que era precandidato al Congreso -con el partido Contigo- y reveló que tuvo que pedirle que renuncie a dicha postulación.

No le comunicó asistencia al Congreso

Violeta Bermúdez aseguró que el exministro del Interior no le comunicó que asistiría este lunes a la Comisión de Justicia del Congreso de la República y detalló que su presencia en el Legislativo se produjo luego de haber acordado su dimisión tras una segunda reunión en la que Aliaga le insistió en su oposición a los cambios policiales.

“Después de sus declaraciones [del domingo] él me sustenta sus discrepancias nuevamente, entonces, le dije: ‘si usted no está alineado con las políticas a las que nos hemos comprometido con el Congreso y con la sociedad peruana, entonces, me parece que no tiene lugar en este gabinete’ y me dijo: ‘perfecto, esta tarde presento mi renuncia’. Sin embargo, después me entero por los medios que estuvo en la Comisión de Justicia”, declaró.

Durante su participación en la referida comisión, Aliaga aseveró que los manifestantes que participaron de las marchas en contra del gobierno de Manuel Merino tuvieron una actitud violenta y realizaron agresiones “delincuenciales” hacia las fuerzas del orden y presentó videos que, según dijo, demostrarían que hubo personas que “incitaron a la violencia”.

VIDEO RECOMENDADO

Violeta Bermúdez aseguró que ella le pidió la renuncia a Cluber Aliaga antes de la 1 p.m. del lunes.