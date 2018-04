Premier César Villanueva: “Nuestro gobierno no tiene una posición antagónica”

El primer ministro, César Villanueva , indicó que el gobierno del presidente Martín Vizcarra “no tiene una posición antagónica”, y que, más bien, buscará conversar con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“Nuestro gobierno, aunque sea de pocos meses, no tiene una posición antagónica. Lo que tiene es una posición de respeto a la institucionalidad”, declaró a Hildebrandt en sus Trece.

“Si yo tengo que hablar con blanco, rojo y amarillo, lo haré. Agotaré todos los esfuerzos que nos conduzcan a avanzar. Si no tenemos la capacidad de hacerlo, ya pues, entregaremos la posta”, prosiguió.

Villanueva informó que el gobierno está elaborando un “cronograma de reuniones con cada bancada”. “Vamos a ver si el fin de semana o el lunes podemos trabajar algo de esto. Lo que se busca es intercambiar puntos de vista con todas las fuerzas políticas del país”, dijo.

Hasta el momento, sostuvo, los grupos parlamentarios de izquierda, Nuevo Perú y el Frente Amplio (FA), han mostrado su disposición de aceptar la cita.

El jefe del Gabinete Ministerial señaló que “no hay ninguna garantía” de que el fujimorismo lo apoyará, pero que buscará eso proponiendo “lo mejor que requiere el país y sobre esto trabajaré y trataré de convencer a cada bancada”.

Al ser consultado por el temor de que este gobierno se convierta en “rehén político” de Fuerza Popular, Villanueva contestó: “Eso no es posible, no (…) Déjennos trabajar por lo menos 100 días. Si luego ven que estamos dominados por el fujimorismo opinen todo lo que quieran. No ahora”.

Comentando los motivos por los que fracasó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el premier respondió: “Sus medidas económicas fallaron, por un lado. El nivel de corrupción, por otro lado. Son eventos que han ido minando la confianza de la población”.

Consideró que su equipo ministerial se diferenciará de los anteriores, presididos por Fernando Zavala y Mercedes Aráoz, por “los resultados que podamos tener”, y dijo que si el gabinete anterior era el de los tecnócratas, el suyo es “un gabinete de trabajo, nada más”.

INDULTO

César Villanueva también opinó sobre la decisión que en breve tomaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori.

“Cuando la Corte emita su dictamen, tomaremos las acciones como corresponde a un Estado de derecho. Si la Corta determina algo, tendremos que ver la forma de cumplir lo que se nos ordene”, señaló.

“El indulto es una facultad presidencial que debe continuar. Pero el indulto humanitario debe tener la justificación correcta para darla”, sostuvo. ¿Y en este caso existe esa justificación?, se le preguntó. “En la forma como se dio, no”, respondió.