Premier César Villanueva a Keiko: “Que mejoren las propuestas y conversamos”

En contraste con el ánimo confrontacional de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que calificó de “populistas” las propuestas de reforma política del Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, afirmó que el gobierno no se distraerá en “opiniones discordantes” y comentó que espera, más bien, los aportes de los distintos sectores políticos.

“Vamos a seguir para adelante. No queremos distraernos en opiniones discordantes. Queremos críticas, opiniones, que (nos digan) qué cosa se puede mejorar”, declaró el jefe del gabinete en entrevista con Perú21 y en respuesta a los cuestionamientos formulados por la ex candidata.

Fue el último jueves que Fujimori, a través de un mensaje grabado y difundido por las redes sociales, acusó al presidente Martín Vizcarra de “distraer” la atención de los “problemas de fondo” con “propuestas que evidencian un populismo centralista”.

Asimismo, objetó las iniciativas sobre la no reelección congresal, la restitución de la bicameralidad y el referéndum. No dio, empero, ninguna alternativa.

Villanueva, ayer, manifestó que el Ejecutivo ha planteado propuestas, pero aclaró que “no se cierra a realizar los ajustes necesarios”. “ Que mejoren las propuestas y las conversamos, y vamos hacia adelante”, subrayó. “¿Por qué si lo que se busca es impulsar reformas políticas hay resistencia a hablar de la no reelección de los parlamentarios?”, cuestionó.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

El primer ministro, además, descartó la posibilidad de que el gobierno plantee una cuestión de confianza al Congreso por la aprobación de los proyectos de reforma política y del sistema de administración de justicia que serían ratificados en un referéndum.

Esta alternativa fue puesta sobre el tapete, en la víspera, por el vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, quien declaró que esa sería una opción válida, constitucional y viable si Fuerza Popular obstaculiza la aprobación de las reformas.

“No estamos en eso, confiamos en que todavía la institucionalidad del Congreso sirve y tenemos optimismo en que (la aprobación de los proyectos) sea por esa vía; no estamos pensando en plantear una situación de confianza”, remarcó el premier.

“IRRESPONSABLES”

Villanueva, en otro momento, criticó que, en el marco de la campaña electoral, haya quien busca ganar votos generando una suerte de xenofobia hacia gente vulnerable.

“Eso es totalmente irresponsable. No te puedes aprovechar de la necesidad (de los venezolanos), para ganar votos. Quien hace eso no es un buen candidato a autoridad porque frente a un problema quiere crear otro conflicto social. Hay que recomendarle a la gente que esté tranquila y a los medios de comunicación que no den tribuna a esos mensajes”, acotó.