La jefa del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, junto a su gabinete acude hoy lunes 28 de noviembre al Congreso de la República con el fin de sustentar el proyecto de presupuesto general de la República. Aunque se sabe que planea seguir la misma ruta que dejó pavimentada su antecesor y ahora asesor Aníbal Torres.

A bordo de sus vehículos oficiales, los ministros llegaron al Congreso y recibieron los respectivos saludos. Preguntado por la prensa, el titular de la cartera de Trabajo Alejando Salas afirmó que tanto el mandatario Pedro Castillo con el gabinete respaldan a la premier Betssy Chávez denunciada por favorecer a la familia de su pareja Abel Sotelo.

PRIMERA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Aníbal Torres planteó la cuestión de confianza hace una semana a fin de derogar la Ley 31355, que regula la interpretación de los artículos 132 y 133 de la Constitución, estableciendo la facultad del premier de plantear la confianza en casos de materias de competencia del Ejecutivo, mas no por reformas constitucionales.

Luego de que el Congreso no sometiera a debate el pedido al considerarlo inconstitucional, Torres aseguró que “eso lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza”.

Ratificando las intenciones de su mentor y del presidente Pedro Castillo, quien calificó el hecho como un “rehusamiento expreso”, Chávez dijo ayer que buscará la confianza “por segunda vez” ante el Congreso de la República.

“Vamos a pedir la confianza”

“Vamos a volver a pedir la confianza. Nosotros hicimos un acta, en la que consta una resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal al cargo de premier en mérito al acta de la sesión del Consejo de Ministros donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Si decir esto va a implicar que no me den la confianza, yo no puedo obligar al Congreso”, dijo Chávez a TV Perú.

En el acta citada por Chávez se consigna que ya rechazaron un primer gabinete, razón por la cual se produjo la renuncia de todo el gabinete Torres. Más adelante se contradijo al agregar que “no tenemos intención de presentar una segunda cuestión de confianza para cerrar el Congreso”.

“Un sector del Congreso ha decidido modificar el procedimiento de la cuestión de confianza, que era una prerrogativa que tenía el Ejecutivo, así como el Legislativo tiene la prerrogativa de la interpelación y censura”, manifestó la primera ministra.

