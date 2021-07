La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que una vez que llegue al Ejecutivo la autógrafa de la Ley de colaboración eficaz, aprobada el último viernes en el Congreso, se deberá realizar una evaluación técnica. Si corresponde, indicó, se deberán hacer “todos los esfuerzos” para observarla en los días que quedan de gestión.

“Cuando llegue la autógrafa se hace la evaluación técnica y si es en los términos que estamos comentando, tendríamos que hacer todos los esfuerzos en los pocos días que nos quedan para poder observarla”, sostuvo en diálogo con RPP.

En la última sesión del Pleno del Congreso, se aprobó por mayoría cambios al Código Procesal Penal sobre el proceso de colaboración eficaz. El texto fue impulsado por legisladores de Podemos.

El dictamen modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal y establece diversos cambios en los artículos referidos al proceso de colaboración eficaz, agregando incisos y restricciones que deberían ser acatadas para que un testimonio pueda ser considerado como válido en un proceso judicial.

Al respecto, Bermúdez reiteró que, según ha informado el ministro de Justicia, Eduardo Vega, estas modificaciones “podrían poner en riesgo” la figura de la colaboración eficaz.

“Ayer [sábado] hemos estado conversando con el ministro de Justicia, todavía no recibimos la autógrafa, esto también es bien importante precisar; sin embargo, de una evaluación preliminar del debate que se habría estado dando a un dictamen previo, el ministro nos comentaba que podría poner el riesgo esta figura, debilitarla, que es lo que en realidad sería contraproducente para nuestro sistema de justicia; sin embargo, le hemos pedido que una vez que recibamos la autógrafa queremos un informe súper completo para poder dar una posición definitiva”, señaló.

Además agregó que “en la práctica” esta ley pondría “obstáculos” para que la colaboración pueda “implementarse de manera eficaz”.

Asimismo se refirió también a las expresiones que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debate de control al Gobierno de la Asamblea de Madrid, donde dijo: “En Perú votaron 44 mil muertos, en Cuba siguen machacando al pueblo en sus calles, en Venezuela se está produciendo el mayor éxodo de la historia con más de 4 millones de personas. Esas personas después vienen huyendo de la miseria que ustedes generan cuando gobiernan”.

“Nuestro embajador en España ha enviado una comunicación manifestando que esto no es cierto. Es lamentable cómo personas mal informan no solo al interior del país sino también en el exterior y ponen en duda a nuestras instituciones constitucionalmente autónomas. El Perú, felizmente, pidió oportunamente que el proceso electoral fuera supervisado, fuera observado no solamente por organismos nacionales sino también por organismos internacionales de reconocido prestigio”, aseveró.

En ese sentido, Bermúdez solicitó a la comunidad nacional e internacional revisar los informes de las instituciones que participaron del proceso de las Elecciones Generales 2021 como observadores.

“Yo le pediría tanto a la comunidad nacional como internacional que lean estos informes. Hay informes peruanos de instituciones que todos respetamos, como Transparencia Perú, la propia Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como las misiones de observaciones de la OEA, de la Unión Europea, entre otros, porque no han sido las únicas que han venido y si uno lee todos estos informes realmente las expresiones de esta señora no tienen nada que ver con la realidad”, enfatizó Bermúdez.

