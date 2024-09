Premier anuncia que hoy se conocerá nuevo directorio de Petroperú

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha tenido que tomar "medidas excepcionales" con respecto a Petroperú. En ese sentido, indicó que nombrará a un nuevo directorio en el que se podrían mantener algunos miembros del directorio renunciante.

"Nosotros vamos a designar al nuevo presidente del directorio. Lo conversaremos con los miembros del directorio que estaban en ese momento", indicó este lunes.

El jefe de gabinete señaló que se analiza la posibilidad de contratar a una empresa que se encargue de la dirección de la petrolera estatal.

"Pensar en su gobernanza a través de su organización que tenemos que definir. Yo presumo que va a haber un proceso de selección que tenemos que definir. No sé si hay en el mercado nacional alguien que pueda ocupar esta posición, o sino traeremos personas de fuera o entidades que se encarguen de ello", indicó.

LO QUE DIJO JOSÉ ARISTA

El ministro de Economía, José Arista, señaló que los tres miembros designados por el MEF en el directorio de Petroperú, le han manifestado su intención de quedarse en el cargo.

"Los tres miembros del directorio del Ministerio Economía y Finanzas hasta ahora me han confirmado su interés de continuar en el directorio, lo cual me alegra mucho porque eso significa que todo lo que se ha avanzado, por ejemplo, en la formulación de los términos de referencia para la contratación del organismo reestructurador no se perdería", indicó.

Como se recuerda, el gobierno aprobó un decreto de urgencia que otorga apoyo financiero de alrededor de US$ 750 millones a la petrolera estatal.

LA VERSIÓN DEL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

Más temprano, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, señaló que si bien se escogerá a un nuevo directorio, "muchos" de los actuales miembros se quedarán. En ese sentido, indicó que hoy se dará a conocer la lista de los nuevos integrantes y adelantó que Pedro Gamio, quien fue designado por la Junta General de Accionistas en julio, continuará en el directorio de la Petroperú.

"El nuevo directorio tiene que hacer una auditoría forense. [Habían hecho un directorio que no estaba mal] (...) Sí, muchos de ellos van a quedar. Hoy se define el directorio", señaló en Exitosa.

También indicó que existe la posibilidad de que el 49% de la empresa esté en manos del sector privado: "Por el momento, hay que salir de la crisis. Por ello, esta tarde vamos a discutir quiénes se van a hacer cargo del directorio. (...) Si saneamos Petroperú, ¿por qué no la oportunidad de que entre un privado con un 49% y que la gestión sea del privado?.

