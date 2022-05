Este lunes 30 de mayo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sufrió un lapsus durante un discurso en Iquitos, al confundir al presidente Pedro Castillo con el exmandatario Alejandro Toledo, acusado de recibir US$35 millones en sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

El premier, desde Loreto, defendió con uñas y dientes a Pedro Castillo, quien causó gran rechazo al decir que la hambruna “les va a dar solamente a los ociosos”. Esto tras la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre una posible situación de inseguridad alimentaria en el Perú.

Sin embargo, en su afán de explicar el precio elevado de los alimentos y el combustible, Aníbal Torres cometió un desliz y recordó al exmandatario Alejandro Toledo.

“Se dice que en muchos lugares del mundo la gente se van a morir de hambre. La inflación ha crecido en todo el mundo, pero salir en los medios de comunicación y salir a decir que la inflación es por culpa del presidente Toledo es ser una persona que no tiene ningún escrúpulo”, dijo el primer ministro.

Además, agregó que ese tipo de persona es “extremadamente peligrosa”. “Yo me pregunto ¿esa persona no tiene hijos no tiene familiares? Esa persona es peligrosísima para sus hijos porque va a criar a unos delincuentes, a unos mentirosos”.

Aníbal Torres en ningún momento se rectificó por lo dicho, pues nunca notó el error.

La investigación contra Castillo

Pedro Castillo, luego de solo 10 meses de haber jurado como presidente, se ha convertido en mandatario en ejercicio en ser investigado preliminarmente por el Ministerio Público.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió el último domingo abrirle pesquisa al profesor por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

