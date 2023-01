En conferencia de prensa, el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola, reiteró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no renunciará a su cargo debido a que lo asumió de manera constitucional y los manifestantes en contra de su gestión están siendo azuzados por grupos violentistas.

“Lo quiero decir con toda claridad, absoluta claridad, la señora presidenta de la República no va a renunciar, ese hecho no se va a dar”, dijo el premier y agregó: “Sabemos claro cuál es nuestro mandato, sabemos claro qué cosa tenemos que hacer y que cosa no podemos hacer y no debemos hacer”.

Otárola también informó que en las próximas horas se anunciará un plan de medidas que puedan usarse como bases para un amplio proceso de diálogo en el país y que le ponga fin a la violencia.

“Yo quisiera reiterar que estamos absolutamente comprometidos en que acabe la violencia (...) y el compromiso es también con los 33 millones de peruanos de cuidar su vida, su integridad, los bienes públicos y privados, y permitir que se desplacen libremente, que es otro problema que se ha generado con estas movilizaciones”, expresó.

Respecto a la investigación que ha abierto el Ministerio Público por las muertes en las movilizaciones sociales, el titular de la PCM dijo que el Gobierno colaborará “activamente” con el caso y facilitará toda la información que se requiera.

“No solo tenemos la obligación de hacerlo sino que somos los primeros interesados en que la investigación avance y culmine”, agregó expresando su respaldo por la creación de la comisión investigadora en el Congreso de la República.