Premier Adrianzén se ratifica a sí mismo y de paso a Santiváñez

Con 4% de aprobación se ratifican entre ellos. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó, tajante, la salida del cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez; ratificó la permanencia del resto de integrantes del gabinete, y sostuvo que estos rumores carecen de fundamento y se están gestando “desde un sector perverso con el ánimo de desestabilizar al Gobierno” de Dina Boluarte.

“No va a haber cambios y, pueden estar seguros, eso no va a ocurrir ni en el Ministerio del Interior, ni en el Ministerio de Justicia, ni en ningún otro”, sostuvo categórico.

Refiriéndose a su caso, específicamente dijo que no tiene “ninguna razón” para dudar de su continuidad en el gabinete. “No he presentado mi renuncia; la presidenta tampoco me la ha pedido. (…) No solo contamos con la confianza de la presidenta, sino con su permanente aliento (…), así que aquí estamos, el jefe del Consejo de Ministros y cada uno de los ministros leales. Y con relación a esos chismes, olvídelos, cambie de fuente”, respondió a la periodista, fastidiado y displicente.

Consuelo de tontos

Santiváñez también defendió su puesto. A pocos días de cumplirse los primeros 30 días del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, no quiso responder si mantiene su ofrecimiento de renunciar al cargo si el plan diseñado para combatir la inseguridad no da resultados.

Por el contrario, hizo alarde de un montón de cifras que, a su criterio, evidencian que los resultados en la lucha contra la criminalidad son positivos. “Voy a ser claro y contundente: los resultados lo dicen y hablan por sí solos, y los que tenemos son absolutamente positivos. En lo que va del estado de emergencia, tenemos más de 10,570 operativos, hemos desarticulado 453 bandas y 7 organizaciones criminales, incautado 532 armas de fuego…”, dijo.

Sin embargo, cuando se le cuestionó por la veintena de muertos por sicariato que se han registrado en la capital desde que entró en vigencia el estado de emergencia, replicó que “en otros países el porcentaje de criminalidad es mucho más grande que en el Perú. (…) Fíjese, en Ecuador hay 80, en Chile más de 120”, indicó.

En otro momento, Adrianzén justificó las respuestas evasivas que dio la jefa de Estado a la prensa, el último martes, sobre el uso del ‘cofre’ presidencial y Vladimir Cerrón. “Yo la he visto muy bien; en ningún momento ha sido prepotente. (…) Por favor, ya den vuelta a la página. Eso está siendo investigado en Fiscalía, y ustedes dale que dale con la cantaleta”, reclamó haciendo gala de la misma prepotencia de su jefa.

TENGA EN CUENTA

Al mismo estilo de la presidenta y del premier, el titular del Interior se quejó de que los logros de su gestión no se difunden “porque a los canales de señal abierta no les interesa poner ese tipo de noticias”. Además, alegó: “Por eso, estamos activos en redes”.

El ministro del Interior, Eduardo Arana, informó que el Ejecutivo ha aprobado S/3,000 millones para mejorar la infraestructura penitenciaria.

