Los abucheos e insultos recibidos por el premier Gustavo Adrianzén en Puno el pasado 23 de mayo fueron responsabilidad de un grupo enviado por el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Así lo dijo el primer ministro en el dominical Panorama.

En la entrevista, el primer ministro explicó que visitó Puno porque fue una región que le mostró apoyo a la mandataria cuando asumió el cargo de la Presidencia del Perú, en diciembre del 2022.

“Lamentablemente, las imágenes que se han distribuido solamente rescatan un pedacito de la plaza y un grupo minúsculo. Había cinco señoras y tres varones que, cierto, megáfono en mano comenzaron a gritar improperios en mi contra. Cosa que la verdad a mí me sorprende”, afirmó.

El premier agregó: “Estuvimos en una provincia que no se visitaba y teníamos nosotros que demostrar que el Estado y el gobierno tienen presencia en todas partes. Carabaya es la única provincia de Puno que se mantuvo leal al orden constitucional y al estado de derecho”.

Como se recuerda, en Carabaya, Adrianzén y compañía esperaban parados en el estrado que se levantó en la plaza de Armas el inicio de la ceremonia al promediar las 10:30 a.m. Allí estaban el alcalde provincial, autoridades, los artistas programados en esa actividad de bienvenida, los pobladores; y también familiares de los muertos que dejaron las protestas, los que llegaron desde Juliaca y ,con megáfonos en mano, les recordaron al Gobierno la tragedia de enero de 2023.

El primer ministro dijo a Panorama que tuvo temor de que se iniciara una trifulca entre el “grupo minúsculo” de detractores y los otros ciudadanos de Carabaya, quienes cubrían toda la plaza y los superaban por creces.

¿EVO MORALES ESTÁ DETRÁS?

En su opinión, las personas que lo insultaron están siendo influenciadas por “los vacadores” y “las fuerzas que vienen del sur”, lideradas por el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

“La Policía Nacional encapsuló a esas personas para darles protección y que el resto de la plaza que estaban protestando en contra de ellos, se calmara. (…) Evo Morales, que está impedido de ingresar al país, agita el sur y a nuestras provincias haciéndoles creer que puede haber separatismo y que va a haber una nación aymara independiente”, afirmó.

El rechazo se dejó escuchar en la plaza: “Gustavo Adrianzén, el pueblo te repudia”, “asesino”, “mentiroso”. Lejos de un inicio conciliador el premier arrancó su discurso provocadoramente: “Gracias, Carabaya, la que no escuchó a los separatistas, ni a los violentistas... no nos van a empequeñecer, no nos van a amedrentar”. Y luego, más insultos contra el premier, la presidenta y su Gobierno. Un incómodo momento que compartió junto a los ministros de Energía y Minas, Rómulo Mucho; Defensa, Walter Astudillo; y de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo.

“Hay un grupo de vacadores que se han apartado de lo que sería la gobernabilidad y la estabilidad de lo que es hoy día lo que nosotros impulsamos con una gran cantidad de peruanos como es el crecimiento económico y la seguridad. Pero hay quienes quieren ir contra corriente apostando contra el estatus quo y que siguen sin creer que lo del 7 de diciembre fue un real golpe de Estado. Ellos son los que están actuando, no lo dudo”, concluyó.

Es preciso recordar que cuando el abucheo y los insultos se acentuaban, Adrianzén adoptó un tono más conciliador y hasta pidió perdón a los familiares de las víctimas.

