Preinforme de Fiscalización indica que Emerson Fasabi, ex trabajador de Humala Tasso, habría sido envenenado

El preinforme de la Comisión de Fiscalización por el caso de la muerte de Emerson Fasabi, concluyó que el ex trabajador del ex presidente Ollanta Humala no murió por causa natural, sino por envenenamiento.

La hipótesis de dicha comisión investigadora asegura que se determinó que el alcohol etílico no fue el agente causante debido a su baja concentración en sangre.

“Por la pancreatitis hemorrágica con daño hepático se deduce que el caso no corresponde a una muerte súbita o natural, sino más bien de una muerte violenta por ingesta de sustancia tóxica”, se lee en el documento.

Asimismo, se descarta que haya sido suicidio pues, de acuerdo a los interrogatorios, Fasabi era una persona sana. “ Tampoco exteriorizó tener algún problema que pueda inclinarlo a realizar un acto dañino contra sí mismo”, se lee.

De otro lado, el documento señala que Ollanta Humala habría incurrido en delitos de encubrimiento real, obstrucción a la justicia y falsedad genérica, por ello sería sospechoso de la muerte de su ex trabajador.

Documento se debatirá este lunes, en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.