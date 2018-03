PPK sobre supuesto aporte de Odebrecht: "No sé nada, habrá que preguntarle a la embajadora"

Pedro Pablo Kuczynski reiteró que no recibió ningún aporte económico de Odebrecht para la realización de su campaña presidencial.



Versiones periodísticas señalan que Jorge Barata, colaborador eficaz, señaló que la empresa brasileña contribuyó con el mandatario a través de Susana de la Puente, actual embajadora de Reino Unido.

“Él no ha ofrecido ninguna prueba, nosotros no hemos recibido nada del señor Barata. Se investigará todo para demostrar que no hay tal aporte... No sé nada de eso, habrá que preguntarle a la embajadora (De la Puente)", señaló PPK a TV Perú.

Según diario El Comercio, Barata manifestó que Odebrecht colaboró con PPK con un monto de US$300 para su campaña en 2011.