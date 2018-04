La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Ministerio Público ampliar la investigación preliminar a el ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski , tras advertir la existencia de indicios de que usó la concesión del indulto humanitario a Alberto Fujimori como prebenda para evitar su vacancia .

Asimismo, fueron incluidos en las pesquisas Enrique Mendoza, ex ministro de Justicia; Juan Falconí, ex viceministro de Justicia y ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales; Fernando D´Alessio, ex ministro de Salud; entre otros altos funcionarios que habrían participado en la comisión del presunto delito de cohecho activo genérico.

Para la Procuraduría Anticorrupción, el contenido de los nuevos extractos de videos y audios difundidos en los últimos días en los medios de comunicación evidenciarían que entre los ofrecimientos y aceptaciones de determinados beneficios entre altos funcionarios del Ejecutivo y del Parlamento, se encuentra el otorgamiento del indulto al patriarca de los Fujimori.

El propósito de la denuncia no es cuestionar el estado de salud de Alberto Fujimori —situación que habría justificado el otorgamiento de la mencionada gracia presidencial—, sino que se investigue el supuesto uso irregular de este mecanismo como prebenda para que un grupo de congresistas eviten, con sus votos, la vacancia de PPK.

La Procuraduría Anticorrupción también ha pedido ampliar la investigación en contra del congresista Kenji Fujimor i y otros parlamentarios, por el delito de cohecho pasivo propio.

Esto debido a que se presume que habrían aceptado determinados beneficios o ventajas personales —tales como el indulto, réditos políticos en la ejecución de obras y favorecimiento con puestos de trabajo en el gobierno— a cambio de apoyar a PPK durante el primer pedido de vacancia.