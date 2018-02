Esta será una semana clave para las coordinaciones sobre la nueva moción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski , pues los voceros de Nuevo Perú (NP) y Fuerza Popular (FP) se reunirán el martes para poner sobre la mesa los argumentos del pedido.

El congresista Daniel Salaverry, portavoz de los fujimoristas, dijo a Perú21 “que el hecho de que el presidente se haya salvado en diciembre no significa que esté limpio de responsabilidad de la corrupción que se le imputa”.

Explicó que el encuentro con Tania Pariona (NP) solo servirá para conocer sus argumentos para impulsar la salida del jefe de Estado. “No es que vayamos a ponernos de acuerdo y decir ‘quita este párrafo’, ‘pon este’, etc. Esa información la elevaré a mi bancada al momento que debatamos para ver si apoyamos o no”, señaló.

OTRAS REUNIONES



Por otro lado, Edmundo del Águila (AP) confirmó a este diario que hoy al mediodía, en su local partidario, los cinco miembros de su bancada se reunirán con los voceros de NP para escuchar sus razones de vacar a PPK.

Por otro lado, Alberto Quintanilla, portavoz de NP, informó que el martes también dialogarán con los voceros del Frente Amplio (FA).

Dicha agrupación también presentó una moción de vacancia por la ampliación del caso Odebrecht que involucraría al mandatario.

Según Quintanilla, la idea es que ambos documentos –el de NP y del FA– se unan, y añadió que buscarán conversar con el Apra e incluso con Peruanos por el Kambio. “Nuestra moción no incluirá el tema del indulto a Alberto Fujimori, solo temas políticos”, destacó.

Finalmente, el último sábado hablaron con los voceros de Alianza para el Progreso. César Villanueva, portavoz de dicho bloque, adelantó a este medio que sí apoyarían la moción.

TENGA EN CUENTA



- El bloque de kenjistas ratificó que no apoyará la moción de vacancia a PPK.



- Héctor Becerril (FP) hizo referencia a PPK en su Twitter y escribió: “Muy pronto lamentará no haber renunciado, los corruptos terminan en la cárcel”. Su bancada no define si se reunirá el martes.