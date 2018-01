PPK se reunió cinco veces con Jorge Barata cuando era ministro de Economía

El presidente Pedro Pablo Kuczynski mantuvo cinco reuniones con Jorge Barata , ex ejecutivo de la constructora Odebrecht en Perú, cuando este era ministro de Economía y Finanzas durante los años 2004 y 2005 cuando se negociaba la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur .

Según un informe de Cuarto Poder, las visitas de Barata al despacho ministerial de PPK coinciden con una serie de presuntas conversaciones de coimas con Alejandro Toledo y otras situaciones cuestionables. El parte de visitas está escrito a mano por los encargados de seguridad de aquel entonces.

La primera visita se realizó el 19 de noviembre de 2004 y duro 35 minutos. Esto luego de que el 17 de marzo Odebrecht contratara con Wesfield Capital —empresa unipersonal de Kuczynski— por una asesoría financiera para el proyecto Olmos.

El 17 de mayo 2004, el ex mandatario Alejandro Toledo otorga la buena pro a Odebrecht para ejecutar el proceso. El 2 y 5 de noviembre del mismo año Jorge Barata se reunió con Alejandro Toledo y su amigo Josef Maiman en Río de Janeiro para conversar de la presunta coima de 35 millones de dólares si es que Odebrecht ganaba la adjudicación de los tramos 2y3 de IIRSA Sur.

PPK se reunió con Jorge Barata.

La segunda y tercera visita fueron el 3 y 4 de mayo 2005. Aunque el tres de mayo solo fue Barata, el día cuatro llegó acompañado de 5 directivos de Odebrecht y el economista Sergio Bravo, quien presidía el comité de adjudicación de Proinversión, el mismo que luego le daría la buena pro a Odebrecht para construir IIRSA.

Meses antes, en enero de 2005 se allana el camino para la licitación de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur con las constructoras.

La cuarta visita se hizo el 18 de mayo de 2005, mientras que la quinta se realizó el 16 junio 2005. En esta última, Jorge Barata estaba acompañado de José Graña, presidente del directorio Graña y Montero —quien purga una condena de prisión preventiva—, pero también se registró el nombre de Rolando Albea, quien sería apoderado en el Perú de la constructora brasileña Andrade Gutierrez.

El 4 de agosto de 2005, el gobierno de Alejandro Toledo suscribe con empresas brasileñas los contratos para la construcción de la Interoceanica Sur.

"UNA REUNIÓN NO BASTA"



Gonzalo del Río, abogado del mandatario Kuczynski habló para Cuarto Poder y no se mostró preocupado por las reuniones que calificó como "formales" dentro de la tarea de un ministro.

"La existencia de una reunión a mí no me basta y sobre todo en un contexto de una compañía que se ha dedicado a ser delatora. Yo no estoy diciendo que todo lo que diga es cierto, ah, no lo creo (...) Me resultaría bastante extraño que hasta el momento no exista una sindicación respecto a una irregularidad de este tipo cuando en otros casos ya la hay", manifestó el abogado.