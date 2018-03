PPK responde a Keiko Fujimori: "No voy a renunciar" [FOTOS y VIDEO]

Un día después de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recomendara a Pedro Pablo Kuczynski renunciar al cargo, el presidente de la República le respondió y aseguró que se mantendrá al frente tomando las riendas del país.

"Yo no voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna. No existe ninguna razón para volver, tres meses después de un primer intento, a hacer nuevamente un pedido de vacancia, sin ninguna evidencia adicional. Yo estoy comprometido con el Perú", aseveró el mandatario al término de la sesión del Consejo de Ministros de esta tarde.

Fujimori sostuvo anoche que Kuczynski "debe dar un paso al costado" debido a los vínculos que tendría con la empresa Odebrecht. "Pienso que aliviaría esta situación de debatir una nueva moción de vacancia", expresó la ex candidata presidencial.

El jefe de Estado reiteró que está comprometido en trabajar por el desarrollo del país y sostuvo que un nuevo intento de vacancia presidencial generaría una pérdida de oportunidades para el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, a la vez que ocasionaría inestabilidad política y social.

"Vamos a perder oportunidades por esta inestabilidad que yo no la genero, la generan otros para sacarme, pero no lo van a lograr", aseguró. Y agregó: "Yo sigo aquí trabajando por todos los peruanos, y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, el 28 de julio del 2021".