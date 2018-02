PPK: "No renunciaré a la Presidencia del Perú por presiones sin fundamento"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski respondió a los sectores públicos y políticos que demandan su salida de Palacio de Gobierno y aseguró que no renunciará al cargo por presiones sin fundamento.

"Quiero invocar con todo respeto a los que me critican, pero pidiéndoles respeto para las decisiones difíciles que nadie quiso tomar, que estaré al pie del cañón. No renunciaré a la Presidencia del Perú por una presión mediática sin fundamento (...) No es una cuestión personal, sino institucional. A mí me eligieron por cinco años", sentenció.

PPK dijo que el tema central es que en el Perú queremos vivir en paz y armonía y para eso "hay que tragarse algunos sapos" como lo hizo él cuando aprobó el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori.

" Pero ahora lo que sucede es que un grupo comunista está promoviendo un nuevo intento de vacancia, como el primero falló hay que buscar otra razón que es el indulto al señor Fujimori", aseveró el mandatario.

"Me defenderé contra las editoriales, contra todos los que escriben y dicen que debo renunciar. Que locura. Un país que anda bien, que progresa y ¿vamos a tirar por la borda la Constitución, que es clarísima en sus artículos 113 y 117 sobre las razones de una posible vacancia"

El jefe de Estado expresó su respeto por la libertad de prensa, aunque

cuestionó a los "editorialistas" que cuestionan su permanencia en Palacio de Gobierno. Ellos, añadió, debería acompañarlo a Puno, Tarapoto y Tumbes para "ver lo que dice que la gente, que quiere progreso, agua en su casa, educación para sus hijos y mejores comunicaciones".

El mandatario participó esta mañana en el III Encuentro de Integración Iberoamericana y Alianza del Pacífico.