PPK luego de un año de su renuncia: "Cometí errores. Me faltó ser mucho más confrontacional"

A un año de su renuncia a la presidencia de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) asegura que no fracasó en el cargo ya que puso en agenda temas que no estaban en discusión en ese momento y que eran de vital importancia para el país. "Cometí errores. Me faltó ser mucho más confrontacional. Soy un tipo tranquilo, pensé que hablando se podían lograr resultados", dijo en entrevista con El Comercio.

“Me equivoqué en la táctica, la estrategia, pero yo no he fracasado. Yo he puesto en la agenda cosas que no estaban siendo discutidas. Estamos viendo el tema del agua, que (antes) no se hablaba nada y (ahora) sí se está hablando”, contó.

Vea también El déficit de PPK

Asimismo, Kuczynski indicó que se ha reunido con el presidente Martín Vizcarra, quien lo sucedió en el cargo, en algunas ocasiones y han hablado de la economía nacional.

“Yo he conversado con él (Vizcarra) de vez en cuando, aquí (en mi casa), sobre la economía, porque yo no he hablado de otras cosas. (¿Cuándo fue la última vez?) Hace como un par de meses”, contó PPK.

Consultado sobre si considera que Vizcarra lo traicionó, prefirió no comentar al respecto, e indico que “la historia juzgará quién hizo qué”.

Club de la Construcción

Además, el ex jefe de Estado refirió que en el Perú no hay justicia y descartó que durante la campaña presidencial del 2016, haya recibido 100 mil dólares de parte de una empresa vinculada al Club de la Construcción. “Yo no sé si entregaron 100 mil dólares, pero aquí no se entregó nada”, dijo.

Como se recuerda, un aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción, reveló a la fiscalía que una empresa integrante de este grupo, que se adjudicaba obras a cambio de sobornos, aportó 100 mil dólares a la campaña del ex presidente.

“Fuimos bastante cuidadosos en la campaña, insistimos en que todo tenía que estar bancarizado. Hay aportes que no se ha confirmado su origen, pero era todo de gente absolutamente honesta. Aquí no hay un centavo de la minería ilegal, de la droga, de nada de eso”, manifestó.