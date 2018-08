Tras la audiencia de apelación de impedimento de salida del país para el ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , el fiscal del caso Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que el pedido podría tener el fin de "aludir a la justicia".

El fiscal del caso Lava Jato argumentó que la solicitud de viaje a Estados Unidos por motivos de salud de PPK, "no revisten la gravedad suficiente". Además —a su criterio— el abogado César Nakasaki no explicó el motivo médico ni la urgencia para tratarse en otro país.



"Nosotros no encontramos ninguna forma razonable de pensar que a partir de que el señor Kuzcynski salga del país vaya a retornar. De hecho todas sus argumentaciones relacionadas a su estado de salud no revisten la gravedad suficiente como para que él pueda atenderse fuera del país, que solamente se justificaría si ese tratamiento no podría cumplirse en este país", dijo en diálogo con la prensa.

Rafael Vela recordó que Kuczynski tiene una citación en el Ministerio Público programada en el despacho del caso Lava Jato para el 14 de agosto y su pedido de viaje "conspiran contra la eficiencia del desarrollo" de las investigaciones pendientes. No quiere otro caso como el del ex presidente Alejandro Toledo.

"No podemos dar por cierto solamente una opinión médica, sino que tenemos que asegurarnos de que efectivamente esas razones obedecen a un estado de salud crítico", agregó.

REFORMULARÁN PEDIDO



El abogado de PPK, César Nakasaki aseguró que se reformulará un nuevo pedido, pues hoy solo se trataba una cuestión de forma si existe o no en la ley el permiso de salida.

"La cuestión es que una persona que no tiene proceso penal si está enfermo tiene derecho a la salud y ahí no importa como se llama. Son temas que hoy en esta audiencia no se han discutido porque el pedido que estamos sosteniendo es solo que se declare si existe el permiso de salida".