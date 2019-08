Peruanos por el Kambio y Contigo pugnan por presidir la Comisión de Ética

La Junta de Portavoces del Congreso definirá hoy qué comisiones presidirá cada bancada. Sin embargo, surgió una duda con el grupo de Ética.

Mientras el vocero de Peruanos por el Kambio ( PpK), Clemente Flores, sostiene que dicha comisión le pertenece a su bancada debido a que Fuerza Popular (FP) se la cedió el año pasado cuando empezaron los cuestionamientos a la labor del fujimorismo en ese grupo, Janet Sánchez (Contigo), actual presidenta de la comisión, alega que fue elegida en 2018 por dos años y que, por lo tanto, debería seguir.



“Debemos continuar un año más, pero si en la Junta de Portavoces se acuerda que ya no siga, no me aferraré al cargo”, expresó la parlamentaria, quien fue designada como presidenta de la comisión cuando formaba parte de PpK.

En el oficialismo, mientras tanto, ya evalúan quién reemplazará a Sánchez. Hasta el momento el nombre que se vocea es el de Alberto Oliva, quien en la legislatura anterior presidió Justicia.



Según el vocero de PpK, con su renuncia a la bancada en julio de este año, la parlamentaria perdió la opción de continuar como cabeza de la Comisión de Ética.



DE ACUERDO

El punto en el que sí coincidieron Sánchez y Flores es en que la comisión esté conformada por solo un miembro por cada bloque parlamentario.



Actualmente la Bancada Liberal, Cambio 21, Acción Republicana y Unidos por la República no tienen presencia en Ética. En el caso de Contigo, tiene a Sánchez, aunque ella ingresó por el oficialismo.



No obstante, el fujimorismo tiene cuatro representantes, entre ellos Milagros Salazar, Úrsula Letona, Freddy Sarmiento y Marco Miyashiro.



El congresista Eloy Narváez (APP) coincidió en que FP no debería tener más miembros que otras bancadas. No obstante, señaló que si en caso se decidiera que ellos mantengan un mayor número, este no sería de cuatro, sino de dos o tres.



El bloque de Fuerza Popular obtuvo mayores cupos porque empezaron el periodo parlamentario en 2016 con 73 legisladores. Hoy tienen 54.



Datos:

- Peruanos por el Kambio decidió ayer que la Comisión de Economía sea presidida por Sergio Dávila. En la legislatura anterior estuvo Mercedes Aráoz.

- Fuerza Popular contará con 10 presidencias en comisiones ordinarias. No obstante, hasta la legislatura pasada tenía presencia en 13.

- Además de esos 10 grupos, tendrán la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual, en el periodo anterior, estuvo a cargo de César Segura. Aún no definen quién será el reemplazo del fujimorista como cabeza del subgrupo.