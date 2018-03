El presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo más de siete horas ayer para convencer a la comisión Lava Jato de que no estuvo implicado en las consultorías que cerró su empresa Westfield con Odebrecht –por más de US$782 mil– mientras fue ministro de Estado. Sin embargo, según los legisladores que lo interrogaron, no logró aclarar su participación en tales acuerdos.

En concreto, de acuerdo con lo dicho por los miembros de la comisión, Kuczynski no esclareció si existió realmente una ‘muralla china’ entre él y su socio Gerardo Sepúlveda que haya evitado que el mandatario conociera que el empresario chileno –que administraba Westfield– asesoraba a Odebrecht. Las consultorías, como lo informó la constructora brasileña, se realizaron cuando PPK era titular de Economía y premier del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

El vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, indicó que el jefe de Estado “no pudo demostrar que esa ‘muralla china’ haya bloqueado su comunicación o contacto con Sepúlveda” mientras era alto funcionario.

“No ha sabido decir si Sepúlveda actuó de acuerdo a lo que él decía, no ha podido demostrar que Sepúlveda actuó solo, pero sí quedó demostrado que su empresa ha cerrado contratos con Odebrecht”, explicó en diálogo con Perú21.

Karina Beteta (FP), en tanto, cuestionó que los abogados del mandatario “hayan impedido que pueda responder con claridad” las interrogantes que se le formularon.

“Me hubiera gustado que el presidente, en aras de la transparencia y tranquilidad del país, hubiera decidido que la sesión sea pública, porque el Perú se habría dado cuenta de lo impertinentes que fueron los abogados”, declaró.

“Las respuestas (del presidente) fueron demasiado obvias, en el sentido que de dijo que hubo ‘muralla china’, ‘no sé nada’, ‘pregúntenle a Sepúlveda’, él puede haber usado ese dinero (...) él ha mantenido la posición negacionista”, manifestó por su parte el parlamentario aprista Mauricio Mulder, al culminar la diligencia en Palacio de Gobierno.

A su turno, el legislador Humberto Morales anunció que solicitará a la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, que PPK pase a condición de investigado porque “no convencieron sus explicaciones”.

Su relación con Odebrecht era, precisamente, lo que PPK debía aclarar, ya que es el principal sustento de la moción de vacancia en su contra que ha sido admitida hace dos días y que deberá debatirse el jueves que viene en el Legislativo.

Dependía de esta reunión para que el jefe de Estado convenciera a las bancadas de dar marcha atrás en su intento por destituirlo.

LAS TRANSFERENCIAS

Los seis congresistas que llegaron a pie a la Casa de Pizarro, al promediar las 9:30 a.m., tras salir desde la sede del Congreso, llevaban bajo el brazo un pliego de un centenar de preguntas que apuntaban a conocer, también, al detalle de los pagos y transferencias que Kuczynski recibió de Westfield y First Capital por asesorías a Odebrecht.

El interés en ello se suscitaba luego de que se filtraran informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que mostraban millonarios movimientos bancarios que hizo PPK entre sus cuentas y las de las firmas antes mencionadas.

Al respecto, la Presidencia de la República difundió en redes sociales un comunicado, al finalizar la diligencia, en el que explicaba que el presidente no incurrió en actos irregulares al concretar las transferencias.

“Las transferencias de empresas de Odebrecht a First Capital por US$4’945,653 no tienen ninguna vinculación al presidente Kuczynski. El mandatario no forma parte de dicha empresa”, se lee en el comunicado.

Con relación a las transferencias que hizo el presidente por más de un millón de dólares a Westfield, la misiva indica que se concretaron en el lapso de más de 12 años y que el dinero no corresponde a ingresos que haya recibido de parte de Odebrecht.

Y respecto a la transferencia por más de US$600 mil de First Capital a PPK, se señala que corresponde a ingresos de 2012 por un contrato de asesoría financiera por el proyecto Olmos.

“La trayectoria profesional y pública del mandatario siempre se ha realizado de manera transparente”, se indicó en el documento.

En apuros. Legisladora tuvo que retirarse resignada. (GeraldoCaso/Perú21) En apuros. Legisladora tuvo que retirarse resignada. (GeraldoCaso/Perú21)

VILCATOMA INTENTÓ INTERROGAR A PPK

La congresista Yeni Vilcatoma acudió ayer a Palacio de Gobierno a la misma hora que sus colegas de la Comisión Lava Jato (9:30 a.m.), pero no pudo ingresar.

La congresista, que no es miembro del grupo de trabajo, insistió al cuerpo de seguridad de la Casa de Pizarro que como parlamentaria tiene el derecho de ingresar a cualquier sede pública. Sin embargo, no logró hacerlo.

Vilcatoma alegó que se le impidió el ingreso porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski “tienen miedo” de su investigación y calificó la decisión de “arbitrariedad”.

No obstante, a través de Twitter, la Presidencia de la República explicó que la comisión presidida por la fujimorista Rosa Bartra solo había acreditado a seis legisladores, que son los mismos integrantes de Lava Jato.