Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y así lo siente el presidente Pedro Pablo Kuczynski , quien confía en salir bien librado este jueves, cuando se debata el pedido de vacancia de su cargo.

“Yo sé que el jueves nos irá bien, y después, como siempre, daremos el otro cachete, porque nosotros somos gente cristiana que perdona. Queremos reconciliación. Yo no abandono, yo no me rindo, porque la misión no ha terminado”, expresó durante la inauguración de un proyecto de agua potable en Iquitos.

El mandatario expresó que “lo que Dios nos pidió que hiciéramos y lo que el pueblo nos eligió para hacer lo haremos junto con ustedes”, dijo.

Más temprano, en el inicio de la primera Campaña de Acción Social 2018 de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), el presidente señaló que se debe trabajar juntos, tanto “la izquierda, la derecha, el centro y los que quieran el progreso, no importa la ideología”.

“No nos olvidemos del futuro pensando solo en las rencillas del presente, muchas de las cuales son mentiras”, expresó Kuczynski.

“PSICOSOCIAL”

Quien también rechazó el pedido de vacancia fue la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz .

“Aquí hay un psicosocial para dañar la moral del señor presidente y hacer lo que dijo Keiko Fujimori, que es empujar la renuncia. No lo va a hacer porque quiere cuidar su hono-rabilidad. Esto es vergonzoso”, aseguró en ATV.

Asimismo, la premier ase-guró que si se encuentra con la lideresa de Fuerza Popular (FP), le diría: “Qué pena que no quieras al Perú, porque el Perú es lo primero”.

DECIDIDOS

A pesar de la confianza del mandatario, y de las palabras de la jefa del Gabinete, hay bancadas que ya definieron apoyar la vacancia. Ayer, Mauricio Mulder , presidente de la Comisión Política del Apra, anunció que ya se tomó la decisión de respaldar la salida del jefe de Estado.

El también legislador explicó que hay elementos suficientes y más aún con lo que se conoció en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) sobre el caso de Pedro Pablo Kuczynski.

Mulder también advirtió que, si Jorge del Castillo y Luciana León, quienes en el primer pedido de vacancia votaron en abstención pese a que el acuerdo era hacerlo a favor, vuelven a desacatar la disposición, afrontarán un proceso disciplinario.

“Si existiese una nueva indisciplina, obviamente se acumulará, y es evidente que eso les toca decidir a los órganos pertinentes del partido”, comentó el legislador.

Otra bancada que también está decidida a respaldar la salida del jefe de Estado es la de Nuevo Perú. El vocero de la agrupación, Alberto Quintanilla, confía en que el pedido alcance los 87 votos.

“Hay que votar por el Perú, no tanto por la lealtad al presidente, porque lo que se debe hacer es combatir la corrupción”, sostuvo.

HOY DEFINEN

Por su parte, hoy por la noche FP tendrá su reunión de bancada para definir su postura, reveló la vocera alterna de la agrupación, Milagros Salazar.

La parlamentaria también rechazó que existan colegas que ya adelantaran su voto, como Elard Melgar, quien dijo que sería en contra.

“La votación será en bloque, como siempre. Acá no estamos diciendo que cada uno vote como le da la gana, se debe respetar lo que diga la bancada”, expresó.

No obstante, Moíses Mamani, legislador de FP, manifestó que él aún no define su postura, pero no descartó que sea distinta a la de su bloque.

“Aún no estoy decidido. Tengo que escuchar al presidente y lo que tengan que decir mis colegas. Yo puedo votar distinto”, dijo.

En Alianza para el Progreso, también hoy a las 6 p.m. tendrán una reunión y definirán su postura, aunque César Villanueva ya adelantó que la suya será a favor de la vacancia.

DATOS

-La vacancia al presidente se pidió por “incapacidad moral permanente”, por sus vinculaciones con la empresa Odebrecht, investigada por casos de corrupción.

-Luego de las declaraciones de Mulder, Jorge del Castillo dijo a El Comercio que aún no se han reunido con los miembros de la bancada para tomar una posición.

-La canciller Cayetana Aljovín también confía en que se supere el pedido de vacancia