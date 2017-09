PPK presentará este domingo a su nuevo gabinete ministerial

Gabinete a la vista. Luego de que el Congreso le negara la confianza al gabinete de Fernando Zavala, el presidente Pedro Pablo Kuczynski informó que mañana presentará al nuevo equipo que lo acompañará en el gobierno.

“No puedo negar que hemos tenido momentos en los que en temas puntuales encontramos el apoyo del Congreso”, expresó el jefe de Estado en un Mensaje a la Nación como un intento de bajar los decibeles a la crisis política.

El mandatario afirmó que seguirá trabajando en mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, por lo que aseguró que “no retrocederé ni un milímetro en ese propósito”.

Kuczynski también señaló que en las últimas semanas se ha cuestionado la política de Estado en educación que su gobierno está impulsando.

“Con el futuro de nuestros niños no se juega y no debe ser materia para politización. Sobre eso no vamos a transigir”, expresó el presidente.

Sobre este último punto, el congresista Carlos Bruce (PpK) consideró que no cree que sea posible que Marilú Martens continúe en la cartera de Educación. “Está claro que Martens no puede continuar en el gabinete”, manifestó.

LOS NUEVOS

¿Quiénes encabezarían el nuevo gabinete? Fuentes de Perú21 indicaron que se evalúa la posibilidad de que sea uno de los actuales vicepresidentes, es decir Martín Vizcarra o Mercedes Aráoz, aunque según la agencia Reuters, el elegido sería el ex titular de Transportes.

El legislador oficialista Gino Costa no confirmó la información. “Hay una lista corta de candidatos, pero no hay nada decidido aún”, indicó.

La actual viceministra de Economía, Claudia Cooper, estaría en el bolo para ser titular de dicha cartera, según la referida agencia de noticias.

Nuestra fuentes indicaron que dos carteras en las que se iban a producir cambios desde antes son Justicia y Salud. En el primero, indicaron, se vocea a Óscar Urviola, y Enrique Mendoza para reemplazar a Marisol Pérez Tello. No descartaron que en Agricultura también se produzca un cambio.

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, consideró que el presidente Kuczynski debe buscar a gente “más allá de su círculo de amigos, creo que en el Perú hay hombres y mujeres muy valiosos que pueden hacer un excelente trabajo pensando en el beneficio”, afirmó.

¿Pueden repetir?

Una de las preguntas que surgió ayer luego de que se negara la confianza fue si el Gobierno podría volver a nombrar a un ministro en la misma cartera que ya ocupaba o en otra.

Los constitucionalistas Víctor García Toma y Samuel Abad explicaron que no hay ningún impedimento.

Indicaron que el único que no podría seguir es Zavala; no obstante, dijeron que esto no significa que no pueda continuar como titular de Economía, pues se le negó la confianza como premier, no como ministro de Economía.

Recordaron que si se mantiene a alguno de los funcionarios y el Congreso vuelve a negarles la confianza, el jefe de Estado podría disolver el Legislativo, según el artículo 134 de la Constitución. Costa aseveró que si se llega hasta esta situación, “no me cabe la menor duda” de que el mandatario sí aplicaría este proceso.

Por la mañana, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, hizo una peculiar interpretación. “Ayer se pidió la confianza para todo el gabinete.

Entonces, para que se compute como la primera cuestión de confianza establecida en la Constitución, de todo el gabinete, ninguno de ellos puede regresar”, dijo.Mauricio Mulder (Apra) también coincidió con la interpretación del fujimorismo: “Todos deben ser cambiados”.

Datos:

* Para el tercer vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder, una buena opción sería un gabinete multipartidario, es decir conformado por miembros de diferentes partidos.

* El aún primer ministro señaló que no sería una provocación si el nuevo gabinete tiene ministros que ya han estado antes.

* La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, consideró que en el debate sobre el pedido de confianza se escucharon “improperios y agresiones” contra el Gobierno.

* El legislador Kenji Fujimori (FP) escribió en su cuenta de Twitter que todo el Perú pierde con la confrontación. “Tenemos que trabajar en equipo, tender puentes”, indicó.

* La parlamentaria de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza señaló que la negativa de la confianza genera inestabilidad para el país, por lo que pidió pensar primero en el Perú.