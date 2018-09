PPK no podrá transferir ni vender su vivienda de San Isidro

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción declaró fundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del Ministerio Público, y dictó la medida de inhibición sobre la vivienda del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ubicada en San Isidro.

En la resolución judicial, a la que accedió Perú21, se señala que el inmueble sobre el que recaerá el recurso tiene como dirección la calle Choquehuanca Nro 975-985. De esta manera, el ex mandatario, que está impedido de salir del país por 18 meses, no podrá transferir o vender esa propiedad mientras siga investigado.

Este diario informó que Kuczynski fue citado para este jueves por Pérez para una diligencia de exhibición de documentos. Entre otras cosas, el ex jefe de Estado deberá sustentar la adquisición de bienes y la constitución de sus empresas en Estados Unidos.

Por ejemplo, PPK debe entregar registros que sustenten la fuente de origen de una transacción efectuada por Westfield Capital por US$380,029.48 el 7 de diciembre de 2007.

Asimismo, explicar la procedencia de los fondos con los cuales su empresa Dorado Asset Management Ltd. le pagó US$695,000 por la venta de un predio ubicado en la calle Choquehuanca N°967, en San Isidro. En este caso, Pérez pide precisiones porque para ese instante la cuenta bancaria del ex presidente "se encontraba sobregirada" (es decir, no tenía fondos para cubrir una transacción).

El ex mandatario es investigado por los negocios que concretó su empresa Westfield Capital con la constructora Odebrecht mientras fue ministro de Estado, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Esta es parte de la resolución judicial que dispone la medida de inhibición sobre la vivienda de PPK. Esta es parte de la resolución judicial que dispone la medida de inhibición sobre la vivienda de PPK.