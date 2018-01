PPK: “El papa Francisco me dijo 'sigue trabajando, no te dejes distraer'"

Durante la inauguración de obras de agua potable en el Rímac, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien es cuestionado por el caso Odebrecht y por el indulto a Alberto Fujimori, afirmó que el papa Francisco le pidió que siga trabajando por el país y "no se deje distraer".

“Seguimos trabajando. El otro día, con el papa Francisco en mi escritorio conversando, me dijo 'sigue trabajando, no te dejes distraer y el agua es fundamental, Pedro Pablo'. Me dijo el Papa”, puntualizó.

PPK, junto al ministro de Vivienda, Carlos Bruce, dio inicio a las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la zona de San Juan de Amancaes, en el Rímac.

Los trabajos incluyen la instalación de 2457 conexiones de agua potable y 3631 conexiones de alcantarillado, así como la construcción y rehabilitación de reservorios de agua.

Ante los pobladores, el mandatario aseguró que el gobierno sigue trabajando para dotar del servicio de agua potable en todo el Perú. "Es un reto, felizmente tenemos agua en muchos sitios, en la selva, en los andes, pero no en la costa", exclamó.

Otra tarea, dijo el jefe de Estado, es mejorar la calidad de las viviendas como medida de prevención ante los sismos.

" Vamos a ser imparables, vamos a seguir trabajando todos los días del año con el equipo que tenemos, un equipo que es de todos los peruanos", manifestó PPK.