PPK le saca ventaja. Nueva encuesta de Ipsos revela cómo sería la segunda vuelta. (Perú21)





Pedro Pablo Kuczynski, candidato presidencial de Peruanos Por el Kambio, obtiene 44% de intención de voto para la segunda vuelta, mientras que Keiko Fujimori, su contendora de Fuerza Popular, llega al 40%, según la última encuesta de Ipsos Apoyo. El sondeo, presentado en Cuarto Poder, consulta: Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted?. En esta misma pregunta, el voto blanco o viciado representa un 10%, y quienes no precisan son un 6%.

via GIPHY

Por otro lado, quien tiene mayor antivoto es la lideresa de Fuerza Popular. Un 36% definitivamente votaría por ella, 11% podría votar por ella, 7% probablemente no votará por ella, y un 42% definitivamente no votará por ella. El 4% de los consultados no precisó cuál sería su voto.

En tanto, un 34% definitivamente votará por PPK, mientras que un 19% cree que podría votar por él. En tanto, un 8% probablemente no votará por él, y un 32% definitivamente no votará por él. El 7% de los consultados no precisó cuál sería su voto.

De acuerdo a la ficha técnica, en este sondeo – que se realizó del 13 al 16 de abril – se ha entrevistado a 1822 personas, lo que en el estudio equivale al 83.3% de la población electoral urbana y rural del Perú, tiene un 95% de nivel de confianza, y un margen de error de +/-2.3%.