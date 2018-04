PpK: Moisés Guía denuncia que su bancada lo amordaza

El oficialista Moisés Guía Pianto acusó a su propia bancada de Peruanos por el Kambio ( PpK ) de tenerlo “amordazado” desde mayo de 2017, mes en que se levantó su sanción por pedir la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, en caso de que su gobierno mantenga su postura sobre la “ideología de género”.

“En la opción que me han hecho de levantamiento de castigo, me han hecho firmar un documento donde yo no tengo que referirme ni al ministro ni a la bancada. En caso contrario, expulsión es de oficio”, declaró a Perú21.

Cabe precisar que este diario lo llamó para conocer su opinión sobre el nuevo viceministro de Justicia, Sergio Iván Atarama Martínez, pero señaló que no podía referirse al tema por los motivos ya explicados. “Este gobierno y esta bancada amordazan a sus integrantes”, añadió.

“Yo hablo algo que no esté en función de lo que ellos hacen, y de oficio me expulsan. En otras palabras, me están callando”, agregó.

NIEGAN ACUSACIÓN



Gilbert Violeta, vocero de PpK, declaró a este medio que es probable que su colega se haya confundido y esté haciendo referencia al reglamento de la bancada.

En virtud de ello, dijo desconocer si Guía Pianto firmó algún documento con aquella prohibición, pero hizo hincapié en que después de ese incidente “en infinidad de oportunidades el congresista ha hecho cantidad de afirmaciones en todo sentido”.

“Eso no existe; si miran sus declaraciones de los últimos meses, para nada aplicó la ley del amordazamiento. Creo que ha sido un error y un inadecuado uso del término”, acotó.

TENGA EN CUENTA



- El congresista Juan Sheput (PpK) dijo a Perú21 que este tipo de prohibiciones no existen en la bancada. “Ya me hubieran expulsado por hablar mal de los ministros”, añadió.



- Carlos Bruce (PpK) fue vocero cuando se levantó la sanción a Guía Pianto. Este no quiso hablar del tema.