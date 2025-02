PPK: “A mí me han destrozado mi vida”

Desde su casa, Pedro Pablo Kuczynski lo cuenta todo.

¿Recuerda a Donald Trump cuando estaban en el Gobierno?

Sí, claro. Yo tenía un grado honorífico en Princeton. Entonces, dije: “Tengo que ver al presidente de los Estados Unidos”. Fui su primera visita. Me recibió con su hijo político y un general que había sido profesor en la Escuela Superior de Guerra del Perú. Tuvimos una conversación precisamente sobre el comercio y los aranceles. Me dijo: “Estoy muy preocupado porque todos los países tienen superávit con nosotros; eso no puede seguir”. Yo le saqué un cuadrito sabiendo que iba a hablar de eso. “Ustedes tienen superávit con el Perú: jeeps, autos y una serie de cosas”. Y me dijo: “Qué bien, qué bien...”.

¿Cuánto se concretará y cuánto será bluff?

Eso es difícil de decir, pero de que hay algo de bluff sí es verdad. Lo que es más preocupante es que Canadá y México son socios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (USMCA o T-MEC). Eso va a crear muchas olas. Si se hace así, la industria automotriz va a pasar por un momento dificilísimo.

¿Cómo puede el Perú sacar provecho de esta guerra comercial entre dos gigantes?

Bueno, lo primero que debe hacer el Perú es andar con la boca cerrada y no decir nada para no llamar la atención. Claro. Y luego debe venderse a Estados Unidos como un lugar estratégico. Los chinos han construido Chancay, pero, como yo lo he explicado allá, eso fue parte de una licitación y ellos ganaron como ganan todas las licitaciones.

Se viene una ola fuerte de proteccionismo. El costo se traslada al comprador.

Fuertísimo, con un arancel de 25%. Es una locura. El comercio mundial está en crisis. Y claro, van a subir los precios. De algún lado sale el cuero para las correas.

Se vienen nuevos nacionalismos. El multilateralismo está en crisis.

En Alemania, Eslovaquia, Polonia. El arreglo posguerra ya se murió. Por ejemplo, la OMC (Organización Mundial del Comercio), que era muy fuerte en la época de Pascal Lamy, ahora está pintada en la pared. Y eso es malo porque los países que han crecido, como el Perú, lo han hecho con base en el comercio. Hoy nuestras exportaciones están alrededor de ochenta o noventa mil millones de dólares. Cuando yo era gerente del BCRP, en el 67-68, nuestras exportaciones no llegaban a mil millones, eran 700 u 800 millones de dólares. Ahora es centenares de veces más.

Luego de los 60 nunca más tuvimos tanta inversión gringa. La criticaron mucho, tanto que hubo un golpe. Y ahora la extrañamos.

Bueno, eso fue la gente de Velasco. Cuando hicieron el golpe, dijeron: “Necesitamos algo para justificar”. Y ahí se agarraron de la IPC y la llamada Página 11, que, como yo he escrito en mis memorias, es un mito. La maletera es otro mito.

El Perú se mueve en péndulo. ¿Qué se viene?

Yo creo que se va a venir una era de derecha, pero derecha un poquito cavernaria, ¿no?

Ya hay varios imitadores de Trump por acá…

Sí. Lo peor que está pasando en el Perú es que la elección de 2026 va a ser con más de 40 candidatos presidenciales. La hoja de votación va a ser una sábana que en realidad son dos. ¿Qué va a decir la gente? Van a decir que hay trampa. Pensaría que hay que hacer una primera ronda. Y la elección vendría después de haber reducido el número de candidatos. Si no, va a pasar lo que pasó con Castillo, que con muy poca votación ya estaba en la ronda final. Hay radicales que están dando vueltas.

¿Keiko Fujimori debería postular? Tiene derecho, pero podría esperar.

Tiene derecho, pero yo creo que no. Yo me presenté a los setenta y pico de años. Keiko tiene 46, algo así. Tiene 30 años más para presentarse.

Absurdo final el de Toledo.

Claro, él no necesitaba hacer eso. El fiscal Pérez está molesto conmigo porque vino aquí y quería que cuente todo lo de Toledo. Yo no sabía nada de Toledo. Nunca fui con él a Brasil, nada. Con Toledo era bueno trabajar siempre y cuando uno fuera paciente, porque él llegaba tarde a todo. Pero se podía tener una discusión.

¿Se fue de viaje para que Javier Sota Nadal firme la exoneración del SNIP a la Interoceánica Sur? Luis Carranza renunció por eso.

Ese es otro mito. Él dice eso. En realidad, renuncia porque le volvió a aparecer un trabajo. Yo le dije: “No me cuentes cuentos, yo sé por qué te vas”.

¿Sus inmuebles siguen incautados?

La casa de Cieneguilla ha sido totalmente destrozada. No queda nada. Una casa que se hizo con una hipoteca. Empezaron diciendo que la había pagado Odebrecht, pero nunca hubo evidencia de eso. Ahora la acusación es general de que yo soy “un agente del capitalismo”. A mí me han destrozado mi vida.

Le han destrozado la vida…

Claro, porque mis ahorros todos desaparecieron. Nada, salvo esta casa. Las cuentas estaban congeladas, pero como ya no hay plata me acaban de quitar parte de mi pensión presidencial, lo que es totalmente ilegal. Era de S/15,000 y ahora hay S/5,000 en un embargo judicial.

Acaba de fallecer su primera esposa, Jane Hughes.

Sí. Ella me dio tres de mis cuatro hijos, que son grandes ya. Mi hija mayor tiene 61 años. La menor es Susy, que tiene 26.

¿Hubiera ido al funeral?

Sí, pero aquí no me dan permiso para salir de Lima. No tengo impedimento de salida del país, pero sí tengo impedimento de salida de Lima sin permiso del juez, y el juez nunca me da el permiso. Hasta Pucusana y, por el norte, hasta Ancón. Una vez quise ir a Chincha, pero no. Es absolutamente ridículo. Y las acusaciones están hace meses en control de acusación. Mi esposa me decía: “¿Cómo puedes convencer a la gente de que eres inocente?”. Es bien simple: que pongan testigos que me acusan. No hay uno solo.

Irónicamente, ahora se usará la Interoceánica para Chancay...

Sí, claro. Y quieren poner un ferrocarril, lo que va a ser ambientalmente muy discutido.

¿Martín Vizcarra irá preso?

Mintió, mintió y mintió. Yo sabía que se reunía con la oposición. Lo de Ollanta Humala es un aporte electoral. Creo que sería injusto que lo metan preso por eso. Vizcarra recibía por otro lado y ahorraba su sueldo. Vizcarra fue planteando sus aliados uno por uno. Y con el Maxi, que ha vuelto. El papel de Maxi (Maximiliano Aguiar) ha sido funesto. Lo recomendó la esposa de (Jaime) Saavedra. Vizcarra me traicionó y se fue a Canadá con la clara idea de parecer muy distante. Y lo primero que hizo fue reunirse con Chlimper allá.

¿Vizcarra terminará en ‘canadá’? No en el país…

En cana-dá.

¿Susana de la Puente le pidió que cambie la plancha y ponga primero a Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz?

No fue Susana, fue la gente del partido. Decían: “Meche va a tener todo, va a ser congresista, primera en la lista, ministra…”. Obviamente, cometí un tremendo error al poner a Vizcarra sin conocerlo bien. Fue un error garrafal.

Susana de la Puente no pudo despedir a su padre.

Si viene aquí, la arrestan inmediatamente. Y Susana no ha hecho nada. Ha traído algunos donantes a la campaña cuyos nombres tenemos. Alguien dijo que Odebrecht dio una plata. No me consta. A mí nadie vino a decirme “aquí está”.

¿Precandidatos? Butters, ‘Porky’, Álvarez…

Esos son exaltados. Es un poco la moda de Trump. Él se flagela… Carlos Álvarez ha venido aquí, lo conozco desde años. Siempre me pareció que podría ser un buen candidato, pero no sé qué está pasando. Se ha desviado. Hernando de Soto tiene muy buenas ideas, pero ya está un poquito mayorcito para ser presidente. Tiene 81, 82… Biden ya no estaba en este mundo cuando terminó su presidencia. A mí me gusta Fernando Cillóniz, pero tiene la desventaja de estar en sus 70. Francisco Sagasti dice que quiere ser, pero ya tiene 76…

Es una gerontocracia o ‘gerentocracia’.

Sí, gerentocracia... Rafael Belaunde podría ser. Tiene por lo menos el nombre, eso ayuda. Pero ¿cómo es posible que un país termine con más de 40 partidos en una elección? Es por el referéndum de Vizcarra.

Imagen ENROQUE. Su error fue cambiar el orden de sus vicepresidentes.

TENGA EN CUENTA

“Pienso mucho en mi padre. Trabajó mucho y para premiarlo lo metieron en la cárcel con otros médicos apristas. Un año en el Panóptico. Recuerdo a Alan. Se suicidó. Lo mataron en buena cuenta. Él le decía a un amigo: “Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Kuczynski”.

“Este Gobierno tiene muchísimas dificultades. No está muy claro cuál es su agenda, qué quiere hacer. Y partió mal con estos fusilamientos de gente que estaba en rebelión, tratando de tomar un aeropuerto. Hay otras formas de defender un aeropuerto…”.

“Mi esposa no viene porque Pérez arresta a todo el mundo. A Sepúlveda lo tuvo un año”.

“Hasta el día de hoy, siete años después, no hay una acusación formal”.

"Los asesores de Keiko le dijeron: ‘Has ganado’. Frustró todo. Cuando entré al Congreso, ni se levantaron. Descortesía tremenda”.

“Una pena cómo murió Fujimori. Cuando se rompió la cadera, yo dije: ‘Esto ya…’”.

“Me gustaría que me recuerden como un tipo que trató de hacer las cosas. De repente faltó desteridad política, pero tenía buenas intenciones. Un gobierno totalmente honesto. Nunca se habló de cofres, no hubo escándalos. Debí ser más mañoso y más desconfiado. Fue una oportunidad perdida”.

