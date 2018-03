El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se refirió nuevamente al pedido de vacancia en su contra que ya fue admitido en el Congreso. En una actividad en Puno, aseguró que no permitirá “traidores”.

“Yo me voy a defender y no renunciaré porque yo no he hecho nada, nada. Si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá: 'Pedro Pablo, tú has actuado bien, yo lo sé'. Mi conciencia está limpia y yo no dejaré que traidores… Yo no digo quién. Que me dejen trabajar, eso es lo único que pido”, sostuvo.

“Mándenle un mensaje al Congreso, déjenme trabajar. Ya hicieron hace tres meses un pedido de vacancia que no prosperó y ahora lo vuelven a plantear sin una coma más de nueva información”, continuó.

El mandatario considera que la oposición parlamentaria buscará votar la vacancia luego de realizarse la VIII Cumbre de las Américas en Lima, el 13 y 14 de abril, porque saben que esto es visto como una mala actitud a nivel internacional.

“Lo que estamos haciendo es poner en ridículo al Perú porque estamos diciendo 'botamos al presidente que está trabajando' cuando van a venir 35 presidentes de América el 14 de abril al Perú para la Cumbre de las Américas y quieren botarme después de eso para no aparecer mal, porque saben que esto está mal, está muy mal, se está encubriendo otras cosas”, manifestó.