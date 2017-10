Le adelantan Happy Birthday a PPK

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cumple 79 años este 3 de octubre, pero los festejos se han adelantado. Las autoridades de Arequipa aprovecharon su llegada a la Ciudad Blanca para cantarle Feliz Cumpleaños y regalarle una torta de tres pisos.

La torta era de cartón, pero Kuczynski la recibió con alegría y simuló un mordizco a pedido de los pobladores que se trasladaron hasta las afueras de Arequipa para acompañarlo en la colocación de la primera piedra de lo que será el puente en la vía Arequipa-La -Joya

PPK Presidente Kuczynski da inicio a obras de construcción del puente Arequipa-La Joya.

“Todos los días abrimos los periódicos y vemos que fulano de tal robó, el otro robó, el juez lo soltó, el fiscal lo soltó ¡Así no es! ¡Cada robo es a tu bolsillo!”, expresó el mandatario ante centenares de pobladores, durante la ceremonia de inicio de la construcción del puente de la autopista Arequipa – La Joya, en el sur del país.



El jefe de Estado indicó que esta obra, como todas las que se viene ejecutando en el territorio nacional, estará exenta de cuestionamientos porque ha dado instrucciones precisas en ese sentido, pues la administración pública “necesita gente honesta” y comprometida con los más pobres. “Estamos en gobierno nuevo, aquí no hay corrupción, no toleramos la corrupción, tenemos un nuevo contralor (general de la República), es de primera, ustedes van a ver un gobierno con obras no cuestionadas”, aseveró.



El nuevo puente será construido con una inversión de 100 millones de soles por el Gobierno Regional de Arequipa y estará listo en el primer semestre del año 2019.