PPK: "Kenji Fujimori me pidió hace tiempo que dejara libre a su padre"

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) , se pronunció este sábado luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluara el indulto humanitario que el mandatario le otorgó a Alberto Fujimori .

En entrevista con RPP, el jefe de Estado reiteró una vez más que el otrora presidente peruano entre los años 1990 y 2000 "está enfermo" y por tal motivo "merece estar en su casa y no en una cárcel".

De acuerdo con Kuczynski, fue el mismo hijo menor de Fujimori quien le pidió personalmente que excarcelara a su padre.

" Kenji (Fujimori) me pidió hace tiempo que dejara libre a su padre por motivos de salud y yo le dije 'lo voy a ver', 'veré los procedimientos' y después de un tiempo, se hizo eso", relató PPK.

Según con lo dicho por el actual mandatario peruano, el indulto al Fujimori "fue aceptado por una mayoría de la población y por otro grupo no". "De eso se trata la democracia", añadió.

"Mucha gente no está de acuerdo con eso (con el indulto), yo lo entiendo, pero no eso no significa que hay que tirar todo por la borda. Hemos seguidos los procedimientos al pie de la letra. Eso se demostrará en la Corte de San José", señaló Kuczynski.

"HAY UN GRUPO QUE ME QUIERE VER FUERA"

Consultado por el posible nuevo proceso de vacancia presidencial que el Congreso de la República propondría, el jefe Estado reconoció que existe "un grupo" que pretende retirarlo del sillón presidencial.

"Yo creo que hay un grupo de gente que me quiere ver fuera, pero aquí las fuerzas democráticas deben unirse en defensa de la Constitución. Tenemos que dar una imagen al mundo de un país solido y ordenado que sigue las reglas", expresó.

En opinión del presidente, "aquí lo que está pasando es un esfuerzo de hacer una revolución de extrema izquierda. Es una táctica bien conocida".