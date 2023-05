El fiscal José Domingo Pérez sufrió un nuevo revés. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundada la tutela de derechos planteada por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de modo que, toda la acusación fiscal queda anulada y obliga al Ministerio Público a iniciar una nueva pericia financiero-contable y devuelve a PPK a la condición de investigado.

De esta manera, el juez Jorge Chávez Tamariz dejó sin efecto el pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó en su acusación 35 años de cárcel en contra del exmandatario por el presunto delito de lavado de activos, el pasado 12 de mayo, tras dar por finalizada la fase de investigación preparatoria del caso.

Según el pedido del abogado de PPK, Julio Midolo, se habrían vulnerado los derechos del exjefe de Estado al transgredirse los procesos regulares establecidos respecto de su defendido. “La Fiscalía no nos estaba permitiendo contestar la acusación, ellos el día 12 (de mayo) cerraron la investigación abruptamente de un día para otro, dejando pendiente una serie de diligencias. Nosotros le pedimos que pudiéramos presentar una pericia de parte”, indicó anoche Midolo a Perú21TV.

Según el abogado de PPK, otras diligencias pendientes por parte de la Fiscalía son tomar los testimonios de Paolo Rocca, Ray Hunt y Nicolás Rohatyn. Ellos explicarían en qué habían consistido las asesorías financieras realizadas por PPK a un consorcio integrado por Odebrecht y si estas significaban un acuerdo irregular entre las partes; teoría que mantiene el Ministerio Público.

También alegó que “(la Fiscalía) no tiene el derecho de limitarle a las partes la posibilidad de defenderse”, comentando además, que el fiscal José Domingo Pérez no les dio argumentos para que la defensa de PPK no presentara las pericias de parte.

El abogado aseveró que el Ministerio Público tiene “la obligación de determinar si con las diligencias que tiene pendiente de realizar, la persona a la cual ha estado investigando es inocente, pues tiene la obligación de señalarlo, no puede, so pretexto del tiempo que ha transcurrido, cerrar la investigación e impedir que esta investigación llegue a conocerse”.

Comentó que a ellos se les notificó la pericia oficial el jueves 11 de mayo por la tarde y al día siguiente (alrededor de las 8:00 a.m.) ingresó a su casilla un documento de la Fiscalía donde se señalaba que se había dado por cerrada la investigación y que “no había nada más pendiente por actuar, es decir, que ellos ya no iban a hacer nada y que nosotros tampoco podíamos hacer nada”.

Esto significa que el Ministerio Público tendrá que dar la oportunidad, a la defensa de PPK, de contestar la pericia y —por obligación— deberán tomar las declaraciones de los tres testigos faltantes.

PLAZOS





El fiscal José Domingo Pérez podrá subsanar y corregir sus errores hasta el mes de setiembre y podría pedir la ampliación de este tiempo hasta por cuatro meses más.

Ahora, la investigación regresará a la etapa preparatoria, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski ya no tendrá la condición de acusado, sino de investigado, pero de igual manera continuará cumpliendo con una serie de restricciones hasta que finalice el caso.





Tenga en cuenta

Fuentes del equipo especial comentaron a este diario que la tutela presentada lo única que buscaba era evitar que se cierre la investigación, al mismo estilo de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y que el juez Chávez se habría excedido en sus atribuciones de control.





