PPK investigará su campaña electoral de 2011 para descartar aporte de Odebrecht

El presidente Pedro Pablo Kuczynski indicó que investigará su campaña electoral de 2011 para estar seguro de que no se recibió un aporte de Odebrecht. En la víspera, Jorge Barata, ex representante de la empresa brasileña, sostuvo a los fiscales peruanos que entregó US$300 mil para la campaña de Kuczynski a través de la embajadora Susana de la Puente.

"Todo esto se debe investigar a través de la ONPE y los tribunales. Yo haré todas las investigaciones necesarias para poder estar seguro de lo que he dicho: que yo no he recibido (dinero de Odebrecht)", expresó en TvPerú.

Sobre Susana de la Puente, Kuczynski indicó que ya hablaron por teléfono y que la embajadora en Gran Bretaña le ha negado el aporte de Odebrecht.

"A mí nadie me dijo que hemos recibido US$300 mil. Ella (Susana de la Puente) está lista para venir al Perú a explicar la situación ante la Fiscalía. Le he preguntado tu recuerdas esto me dijo que no, le he dicho: vendrás a explicar", apuntó el mandatario.