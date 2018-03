PPK: ‘Es inaceptable que corruptos sean los grandes acusadores’

Por: Fabiola Valle y Airon Nelson

El presidente Pedro Pablo Kuczynski negó una vez más haber recibido dinero de la constructora Odebrecht y cuestionó que la administración de justicia del país le dé tribuna a corruptos, en referencia a Jorge Barata , ex ejecutivo de la empresa brasileña en el Perú.

El pasado miércoles, ante los fiscales peruanos en Sao Paulo, Barata aseguró que se desembolsaron US$300 mil para la campaña electoral de Peruanos por el Kambio (PpK), en 2011. Ello se habría hecho a través de Susana de la Puente, financista de Ppk y actual embajadora en Reino Unido.

“A cambio de una colaboración eficaz están dándole tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y que, hoy, se ha transformado en grandes acusadores. Eso es inaceptable. Eso pone a nuestro país en jaque”, dijo PPK.

En ese escenario, el jefe de Estado aseguró que su “gobierno es limpio, que puede haber errores, pero no corrupción”.

“Explicaremos al país, a la comisión Lava Jato, al fiscal. Pero lo que sí como país no podemos tolerar, es que la justicia se transforme en un show de la televisión, eso no puede ser. Porque si es así, simplemente vamos a ir por un camino equivocado que nos va a crucificar. Y eso no queremos”, puntualizó.

Sin embargo, a diferencia de su versión inicial, esta vez respaldó implícitamente a De la Puente al indicar que confía en la gente que lo apoyó en 2011. “Yo tengo plena confianza en la gente que me ayudó en la elección de 2011, que fue una alianza de cuatro partidos, y una campaña en la cual yo puse mi plata. Vendí una casa, puse mi plata, me descapitalicé para financiar esa campaña”, añadió.

De otro lado, fuentes fiscales confirmaron que la declaración de Barata llegará al Perú a más tardar en dos semanas.

La fuente precisó que Orlando Martello (fiscal brasileño) enviará la declaración del ex empresario desde Sao Paulo a Brasilia y luego a Lima.

CITARÍAN A PERSONAJES QUE BARATA MENCIONÓ

Congresistas de diversas bancadas solicitaron que las personas mencionadas por el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, durante su interrogatorio ante fiscales peruanos, sean citadas a la comisión Lava Jato.

Entre ellos figuran Susana de la Puente (embajadora del Perú en Reino Unido), Luis Alva Castro (ex ministro), Jaime Yoshiyama (ex premier); quienes habrían sido nexos para la entrega de dinero a ex candidatos presidenciales. Rosa María Bartra, presidenta de la citada comisión, dijo que solicitarán al Pleno que se les amplíen las facultades para investigar en el marco de estas informaciones. De otro lado, el ministro Carlos Bruce (Vivienda) pidió que la presidencia de Lava Jato pase a manos de otro legislador.

TENGA EN CUENTA

* Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, dijo que entregó US$1 millón 200 mil para la campaña de Keiko Fujimori de 2011.

* Para la campaña de Alan García en 2006, habrían entregado US$200 mil.

* En el caso de Alejandro Toledo, Odebrecht aportó US$600 mil para la contienda electoral de 2011.

* También reiteró que a Ollanta Humala le entregaron US$3 millones para la campaña de 2011.