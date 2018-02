PPK: "Yo no he recibido jamás una donación del señor Barata"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski negó que él haya recibido algún tipo de donación de Jorge Barata para su campaña presidencial. Según trascendió del interrogatorio al ex directivo de Odebrecht, en Brasil, la constructora habría aportado a las campañas no solo del ahora mandatario, sino de Alan García, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori.

" Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales", aseguró en Twitter.

Jorge Barata confirma que aportó a campañas electorales de Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, PPK y Keiko Fujimori https://t.co/P3zCm9HVOS / Por @valmenfapic.twitter.com/RCU2VkOSqf — Diario Perú21 (@peru21noticias) 28 de febrero de 2018

PPK indicó que en la campaña de 2011, postuló en alianza con el Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, Restauración Nacional y el Partido Humanista. Aseguró que como candidato "no tuve manejo ni control de la tesorería de ese bloque.

Según recoge una versión de la prensa, las declaraciones del señor Barata hablarían supuestamente de la campaña de 2011. En esa campaña yo no contaba con un partido sino con una Alianza. (2) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 28 de febrero de 2018