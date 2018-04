PPK sobre video con Moíses Mamani: "Podría existir y que lo muestre"

Rompió su silencio. El ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , confirmó que se reunió con el congresista Moíses Mamani en su domicilio y conversaron de la belleza de la región de Puno, pero jamás le ofreció un proyecto a cambio y lo emplazó a mostrar el video.

"Dice que tiene una grabación pero nunca ha salido el video conmigo y ¿por qué? porque le hablé del Lago Titicaca de la belleza de Puno, no le dije: 'Te vamos a dar un puesto o algo así'", contó PPK en diálogo con CNN en Español.



Sobre el supuesto video con Moíses Mamani, el ex presidente afirmó que podría existir y que lo muestre. "(Mamani) vino a hablarme de Puno, vino a decirme que el podía, quizás no votar por la vacancia. Yo le dije: 'mire aquí no vamos a hablar de eso, yo no estoy aquí para pedirle su voto, estoy aquí para hablarle de Puno", acotó.

Recordemos que el congresista de Fuerza Popular admitió que tenía un video con PPK, pero días después dijo que la grabación fue dañada.

"RENUNCIÉ PORQUE ME SEGUÍAN MARTILLANDO"



PPK explicó que su renuncia se debió a la insistencia de la vacancia del Legislativo y que estaban empeñados en continuar con la vacancia presidencial, incluso si la segunda no prosperaba se irían por una tercera.

"Si fallamos en el segundo intento haremos el tercero. El primer día de gobierno no me habían felicitado por haber ganado por un margen pequeño, no me agradecieron. Llegué al Congreso, nadie se paró, di mi discurso nadie aplaudió", se quejó PPK.

Además, ventiló que cuando entabló su conversación con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ella siempre empezaba diciendo "no te vamos a vacar" y él le respondía: "Entonces, ¿por qué lo menciona?".

SOBRE INDULTO A ALBERTO FUJIMORI



Afirmó que desde un inicio mencionó que estaba a favor del indulto, pues cuando leía los informes médicos desde el penal, veía que Alberto Fujimori tenía diversos riesgos médicos.

"Cuando estaba en Madrid, en julio del 2017, lo dije públicamente. Se lo dije al Economist, se lo dije en Argentina, se lo dije a Almagro, lo he dicho por calles y plazas porque yo veía los informes médicos y decía este señor tiene riesgo de derrame cerebral, cáncer y se va a morir en la cárcel como Augusto B. Leguía, quien murió con 40 kilos", acotó PPK.

En diálogo con CNN en Español, PPK tocará los temas coyunturales y sus razones para dar un paso al costado. Su entonces primer vicepresidente Martín Vizcarra es ahora quien tiene las riendas del país, tal y como lo explica la Constitución.

Tras la renuncia, el Poder Judicial le ordenó impedimento de salida del país por 18 meses por el presunto delito de lavados de activos que se le sigue por el caso Lava Jato. La medida fue sustentada por el fiscal Hamilton Castro.

Días después, el Ministerio Público allanó tres inmuebles del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el caso Lava Jato y halló "información de relevancia penal".