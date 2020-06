El fiscal José Domingo Pérez amplió investigación al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a su exsocio Gerardo Sepúlveda por el delito de lavado de activos en la modalidad de tenencia y ocultamiento al advertir transferencias entre sus empresas por el proyecto Rutas de Lima, que estuvo a cargo de la empresa Odebrecht.

En la disposición N° 78, a la que accedió Perú21, Pérez indica que la manifestación del exgerente municipal José Miguel Castro, aspirante a colaborador eficaz, se sustenta en transferencias que habría hecho la compañía First Capital, propiedad de Sepúlveda, a Westfield Capital, empresa de Kuczynski.

De acuerdo a la Fiscalía, la concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima acordaron elevar, a través de una adenda suscrita en 2014, la inversión de la megaobra de US$500 millones a US$700 millones. First Capital, según el fiscal, participó para que ese incremento se realizara y así beneficiarse con bonos de éxito.

“Se puede colegir que en los servicios de estructuración financiera en los que participaba First Capital Inversiones y Asesorías Ltd, como el realizado para el proyecto Rutas de Lima, Westfield Capital se habría beneficiado pues sería esta una de las empresas que First Capital Inversiones y Asesorías que transfirió parte del honorario de éxito como logra identificar el aspirante a colaborado eficaz”, se lee en el documento.

El abogado del ciudadano chileno, Percy García, había señalado a este diario que la firma de su patrocinado se encargó de la estructuración financiera de Rutas de Lima. Es decir, su función era buscar inversiones para ejecutar la obra.

Según el miembro del equipo especial Lava Jato, los ingresos que registró First Capital ascendieron a 3 millones 510 mil dólares. Si bien ese monto se transfirió luego a Latin America Enterprise, compañía fundada por PPK y Sepúlveda, parte de ese dinero se terminó en Westfield, según la indagación.

La hipótesis del Ministerio Público es que Kuczynski, siendo ministro de Estado (2001-2006), se benefició irregularmente de las asesorías que su compañía Westfield hizo a Odebrecht por los proyectos Interoceánica y Olmos. En esa época, PPK no administraba la firma porque era funcionario público, pero encargó esa labor a su socio Gerardo Sepúlveda.

Esas consultorías irregulares le sirvieron tanto a First Capital como Westfield mantener la relación con Odebrecht y contratar también con Rutas de Lima, de acuerdo a Pérez.

“Los beneficios adicionales concertados a favor de la concesionaria Rutas de Lima sirvieron como pago por “comisión de éxito” (para First Capital)”, señala el fiscal.

Además de ampliar la investigación, Sepúlveda fue citado a declarar para el martes 21 de julio a las oficinas del equipo especial.

