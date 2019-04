Fiscalía insiste en pedido de 36 meses de prisión preventiva contra PPK

El Ministerio Público no variará su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ) y descartó que vaya a plantear, en su lugar, un arresto domiciliario.

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, indicó en el reinicio de la audiencia para evaluar la prisión preventiva contra PPK esta mañana que había podido revisar el certificado elaborado por el Instituto de Medicina Legal.

Según detalló el fiscal ante el juez de investigación preparatoria José Chávez Támariz, el documento señala que el ex jefe de Estado no tiene una enfermedad grave o incapacidad física, consideraciones que dijo son necesarias para cambiar la solicitud de prisión preventiva por un arresto domiciliario.

Los médicos legistas sí consideraron que se encuentra clínicamente inestable con una hipertensión arterial no controlada y un cateterismo cardíaco, lo que no José Domingo Pérez señaló que no fue considerado como un estado de salud grave.

El ex presidente PPK permanece internado en la Clínica Angloamericana desde la noche del martes 16 de abril, luego que el Poder Judicial confirmara en segunda instancia la orden de detención preliminar en su contra por un plazo de 10 días.

El abogado del ex presidente, César Nakazaki comentó que iba a ser sometido a una intervención ya que se había detectado un alto riesgo de que sufra algún tipo de obstrucción cardíaca.

"Debe ser sometido a un cateterismo porque hay probablemente unas imágenes que han determinado que hay un alto riesgo de una obstrucción en el corazón", agregó ante la prensa tras visitar a PPK este miércoles.